banner442
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Ünlü Başkan Bıyık'ı Ziyaret Etti

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret ederek, gündeme dair görüşmelerde bulundu.

Ünlü Başkan Bıyık'ı Ziyaret Etti

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:41

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, MHP Darıca Meclis Üyesi Fikret Ağbaba ve ilçe yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Cumhur İttifakı’nın seçimlerde olduğu gibi seçim sonrasında da örnek bir birliktelik sergilediğine dikkat çekerken, “gerek seçimlerde ve gerekse seçimlerden sonra Cumhur İttifakı’na sahip çıkan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, ülkemizin birlik ve beraberliği adına bundan sonra da uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz, kıymetli belediye başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

MHP’Lİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, seçimler öncesi başlayan örnek birlikteliğimiz seçim sonrasında da devam ediyor, Darıca için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Her zaman desteklerini hissettiğimiz Milliyetçi Hareket Parti’li kardeşlerimize teşekkür ediyorum, amacımız halkımıza söz verdiğimiz gibi en iyi şekilde hizmet sunmak. ” diye konuştu. 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yenimahalle’ye yeni semt pazarı Yenimahalle’ye yeni semt pazarı
Dilovası’na madalya ile döndüler Dilovası’na madalya ile döndüler
Darıca Belediyesi Vatandaşlara Soruyor Darıca Belediyesi Vatandaşlara Soruyor
Bıyık: ‘Darıca’yı denizle bütünleştireceğiz’ Bıyık: ‘Darıca’yı denizle bütünleştireceğiz’
Muhteşem sünnet şöleni Muhteşem sünnet şöleni
“Projelerde aksama istemiyorum” “Projelerde aksama istemiyorum”
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Yenimahalle’ye yeni semt pazarı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Yenimahalle 5114/4...

Haberi Oku