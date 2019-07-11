Ünlü Başkan Bıyık'ı Ziyaret Etti

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, MHP Darıca Meclis Üyesi Fikret Ağbaba ve ilçe yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Cumhur İttifakı’nın seçimlerde olduğu gibi seçim sonrasında da örnek bir birliktelik sergilediğine dikkat çekerken, “gerek seçimlerde ve gerekse seçimlerden sonra Cumhur İttifakı’na sahip çıkan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, ülkemizin birlik ve beraberliği adına bundan sonra da uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz, kıymetli belediye başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

MHP’Lİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, seçimler öncesi başlayan örnek birlikteliğimiz seçim sonrasında da devam ediyor, Darıca için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Her zaman desteklerini hissettiğimiz Milliyetçi Hareket Parti’li kardeşlerimize teşekkür ediyorum, amacımız halkımıza söz verdiğimiz gibi en iyi şekilde hizmet sunmak. ” diye konuştu.