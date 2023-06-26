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Ustam Kocaeli'de Yeni Eğitim Dönemi Başvuruları Başladı

İşçi ve işvereni buluşturan USTAM Kocaeli projesinde, gazaltı kaynağı, dikiş makineciliği, elektrik eğitimi için başvuru alımı başladı.

Ustam Kocaeli'de Yeni Eğitim Dönemi Başvuruları Başladı

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:33

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işçi ve işvereni buluşturan istihdam odaklı USTAM Kocaeli projesiyle mesleki eğitim programlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda servis şoförü eğitim programı düzenleyerek, işveren ve işçiyi buluşturan Büyükşehir şimdi de 3 yeni programın duyurusunu yaptı. Bu çerçevede, yeni dönemde gazaltı (MAG) kaynağı, dikiş makineciliği, elektrik eğitimi için başvuru alınmaya başlandı. Elektrik eğitimi için son başvuru tarihi olarak 30 Haziran Cuma günü belirlendi. Gazaltı kaynağı 31 Temmuz Pazartesi günü, dikiş makineciliği eğitim programı için de son başvuru günü 15 Ağustos Salı günü oldu. 
  USTAM Kocaeli projesi ile iş dünyasının ve işverenin ihtiyaç duydukları nitelikteki personel ihtiyaçlarını bildirerek, alanında uzman eğitimciler ile düzenlenen uygulama ağırlıklı eğitimlerle, işletmelerinde aradıkları kriterlere uygun elemanların yetiştirilmesini sağlanıyor. CNC freze, CNC torna, makine montajcısı, makine mekanik bakım onarım, otomotiv montajcısı, elektrik ve elektronik, asansör bakımı, fiber optik ve kaynak gibi alanlarda, firma talepleri doğrultusunda açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler bol bol uygulama yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. 


İHA
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