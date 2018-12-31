Üzülmez'den ADİGE Ziyareti

KARTEPE’DE ZENGİN KÜLTÜR
Çerkes kültürünün yaşatılması amacıyla kurulan ADİGE Kültür Derneği’nin çalışmalarından dolayı tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “STK’lar toplumun çok önemli yapı taşlarındandır. Kartepemiz turizm bakımından ne kadar zengin ise kültür bakımından da o kadar zengindir. Kartepemizde STK’ların varlıkları bizlerin çalışmalarında rehberlik etmektedir. Karşılıklı anlayış ve destek ile Kartepemiz hak ettiği hizmetleri almaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız sosyal ve kültürel belediyecilik şiarıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Hemşehrilerimizin gönlüne giden yolları yapmak bizim yazılı olmayan görevlerimizdendir. Çerkes kültürü en iyi şekilde yaşatılmaktadır. Kültürlerin geleceğe aktarılması çok önemlidir” açıklamasında bulundu.