Üzülmez'den ADİGE Ziyareti

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, davetli olarak Uzuntarla Mahallesi’nde kurulu bulunan ADİGE Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Sedat Yenişen yapılan çalışmalar hakkında Başkan Üzülmez’e bilgi verdi. Yenişen “Kartepe’de yaşayan Çerkeslerin kültürlerini yaşamaları ve yaşatmaları amacıyla kurduğumuz derneğe başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez tarafından büyük destek verilmektedir. Derneğimiz tarafından Ketenciler’de düzenlenen yürüyüş ve sonrasında ki toplantıya başkanlarımız katılarak bizlere destek vermişlerdir. Bugünde Başkanımız Üzülmez, davetlimiz olarak derneğimizi ziyaret etmiştir. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



KARTEPE’DE ZENGİN KÜLTÜR

Çerkes kültürünün yaşatılması amacıyla kurulan ADİGE Kültür Derneği’nin çalışmalarından dolayı tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “STK’lar toplumun çok önemli yapı taşlarındandır. Kartepemiz turizm bakımından ne kadar zengin ise kültür bakımından da o kadar zengindir. Kartepemizde STK’ların varlıkları bizlerin çalışmalarında rehberlik etmektedir. Karşılıklı anlayış ve destek ile Kartepemiz hak ettiği hizmetleri almaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız sosyal ve kültürel belediyecilik şiarıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Hemşehrilerimizin gönlüne giden yolları yapmak bizim yazılı olmayan görevlerimizdendir. Çerkes kültürü en iyi şekilde yaşatılmaktadır. Kültürlerin geleceğe aktarılması çok önemlidir” açıklamasında bulundu.