Vahşetin Böylesi!

Ekipler 1 saat içinde olay yerine gelerek gereken müdahaleyi yaptılar. Sohayko sosyal hesabında yaptığı açıklamaya göre köpeğin vurularak öldürülmek istendiğini saptadı ve şunları paylaştı ''Bugün derneğimize gelen ihbarda gebze şekerpınar balçık köyü parlayan petrolun karşısında yaralı yürüyemeyen bir köpek olduğu bildirilmiştir. İhardan 1 saat içinde bölgeye gidilmiş sarı tüylü bal gözlü bir terrier melezi yaralı olarak tespit edilmiştir.İlk görünüşte trafik kazası olarak düşünülmüştür.Klinikte yapılan müdahelelerde köpeğin ateşli bir silahla vurulduğu tespit edilmiştir.İlgili janda







rma karakol komutanlığı ile iletişime geçilmiş savcılığın talimatı ile ifadelerimiz alınmış şikayetçi olunulmuştur.Ne yazikki dostumuz hayatını kaybetmiştir.. Bölgede yapılan araştırmalarda o mahallede tavuk besleyen birinin daha önce de köpek vurduğu öldürdüğü çöp konteynarına attığı tespit edilmiştir iddalara göre bir tanesinin de başının bulunmadığı söylenmiştir. Üzüntümüz büyüktür.Olayın takipçisiyiz.'' dedi. Vatandaşlarımız da bu duruma oldukça tepki gösterdi.