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'Vaka çok olursa yasaklar artar'

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan’ın da katıldığı toplantıda Darıcalı muhtarlar hazır bulundu.

'Vaka çok olursa yasaklar artar'

22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:48


Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Ergüney, salgınla ilgili bilgilendirme yaparken “Kocaeli'nde Mart ve Nisanda pik yaşadık. Ciddi mücadele verdik. İyi bir performans sergiledik. Bayram sonrasında vakalar arttı. Dikkatli olmaya devam etmeliyiz. Tedbir konusunda yavaşlama ve gevşeme var. Bu iyi değil, çok hızlı ilerleyen ve sinsi bir hastalık karşımızda duruyor” şeklinde konuştu. Sözlerine devam eden Ergüney, “Aileler akrabalar birbirine dikkatli olmalı.  Güzel bir mücadele sergilersek sayılar normale düşecek. Vaka sayılarını tutarsak yaşam normal döner sorun olmaz. Vaka çok olursa yasaklar artar ve yaşam durur. Hepimiz elimizi taşın altına koyalım. Bundan bir şey olmaz dememek gerek. Bu aslında bir akciğer hastalığı, tüm organları etkiliyor, maske tamam ama esas Mesele sosyal mesafe çok önemli. Lütfen birlikte mücadeleyi bırakmayalım” dedi. 

TAZİYE İÇİN TELEFON AÇALIM 
“Gördüğüm kadarıyla toplum ciddiyetten Uzak ve küçümsüyoruz” diyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Düğünler çok tehlikeli. Eski düğün anlayışını kafamızdan silelim. Öyle bir anlayış şu an için tehlikeli. Taziyelerimizi telefondan yapalım. Mutlaka gitmekte diretmeyelim, ayıp olur düşüncesi yanlış, ayıp olmaz. Saygı ve sevgi gereği yaşlılarımızla temasa girmek, sarılmak ya da ellerine öpmek şu dönemde çok yanlış, aile bireyleri de dikkat etsin” ifadesini kullandı.
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