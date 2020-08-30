Vatandaşa bayrak dağıtıldı

Bayrak dağıtımı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, kazanılan bu zaferin Türk devletinin diplomatik ve siyasi alanda elde edeceği büyük başarıların temelini oluşturduğunu kaydetti. Büyük mücadelenin 30 Ağustos'ta zaferle taçlandığını ifade eden Göktekin, "Türk milleti, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini var gücüyle tüm dünyaya haykırmıştır. Bizler de bu anlamlı günde vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtarak perçinleştirmek istedik. Ne mutlu Türküm diyene." diye konuştu. Daha sonra vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

