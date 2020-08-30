banner541
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vatandaşa bayrak dağıtıldı

Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla ilçede Türk bayrağı dağıttı.

Vatandaşa bayrak dağıtıldı

30 Ağustos 2020 Pazar 16:13

Bayrak dağıtımı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, kazanılan bu zaferin Türk devletinin diplomatik ve siyasi alanda elde edeceği büyük başarıların temelini oluşturduğunu kaydetti. Büyük mücadelenin 30 Ağustos'ta zaferle taçlandığını ifade eden Göktekin, "Türk milleti, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini var gücüyle tüm dünyaya haykırmıştır. Bizler de bu anlamlı günde vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtarak perçinleştirmek istedik. Ne mutlu Türküm diyene." diye konuştu. Daha sonra vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovalıları sevindiren haber Dilovalıları sevindiren haber
İş yerinde hasar oluştu İş yerinde hasar oluştu
2 milyon liralık temizlik malzemesi çalındı 2 milyon liralık temizlik malzemesi çalındı
İnsansız su altı aracı test edildi İnsansız su altı aracı test edildi
Çayırova’da yol konforu artıyor Çayırova’da yol konforu artıyor
Alt geçide Ormanya temalı estetik dokunuş Alt geçide Ormanya temalı estetik dokunuş
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovalıları sevindiren haber
Dilovası’na ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak yeni güzergah düzenlemesinin müjdesi geldi. Dilovalılar...

Haberi Oku