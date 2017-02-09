Vatandaşın Doğalgaz Sevinci

VATANDAŞIN DOĞALGAZ SEVİNCİ
Geçtiğimiz yıl başlatılan ve kısa sürede Diliskelesi’nde %80’lerin üzerine çıkan doğalgaz kullanımı bu yıl %100’e çıkması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın PALGAZ yetkilileri ile yaptığı istişareler sonrası çalışmalar hızlanırken, vatandaşta doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
TEMİZ VE SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİN DOĞALGAZ KULLANIMI ÖNEMLİ
Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “İki kurumun sağlıklı bir şekilde tam bir uyum içerisinde çalışmasının meyvesini her geçen gün artan doğalgaz kullanımı ile alıyoruz. Daha temiz ve sağlıklı çevre için doğalgazın ilçemizde kullanımını artırmak için başlattığımız çalışmalar da PALGAZ yetkililerinin duyarlılığı ile güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. PALGAZ yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.