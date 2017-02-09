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Vatandaşın Doğalgaz Sevinci

Dilovası’nda her geçen gün yeni sokak ve cadde doğalgaza kavuşuyor.

Vatandaşın Doğalgaz Sevinci

09 Şubat 2017 Perşembe 09:21

Dilovası Belediyesi ve PALGAZ işbirliği ile yapılan çalışmalar neticesinde Diliskelesi’nde iki sokak daha doğalgaza kavuştu.
Dilovası Belediyesi ve PALGAZ’ın uyum içerisinde çalışması sonrası Dilovası’nda her geçen gün yaygınlaşan doğalgaz ağına yenileri eklendi. Dil iskelesi Mahallesi 711 ve 712 nolu sokaklarda yapılan çalışmalar ile doğalgaz hattına kavuştu.

VATANDAŞIN DOĞALGAZ SEVİNCİ

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve kısa sürede Diliskelesi’nde %80’lerin üzerine çıkan doğalgaz kullanımı bu yıl %100’e çıkması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın PALGAZ yetkilileri ile yaptığı istişareler sonrası çalışmalar hızlanırken, vatandaşta doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

TEMİZ VE SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİN DOĞALGAZ KULLANIMI ÖNEMLİ

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “İki kurumun sağlıklı bir şekilde tam bir uyum içerisinde çalışmasının meyvesini her geçen gün artan doğalgaz kullanımı ile alıyoruz. Daha temiz ve sağlıklı çevre için doğalgazın ilçemizde kullanımını artırmak için başlattığımız çalışmalar da PALGAZ yetkililerinin duyarlılığı ile güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. PALGAZ yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.   

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