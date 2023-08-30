‘Verdiğimiz sözleri tuttuğumuz için mutluyuz’

Darıca Belediyesi ile hayırsever işadamı işbirliğinde yapımı tamamlanan Rüstem Metin Yurttaş Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinin yüzde 92’sini tamamladıklarını belirterek verdiği sözleri tuttuğu için mutlu olduklarını söyledi.

Darıca Belediyesi’nin açılış bayramı devam ediyor. Göreve geldiği günden beri vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getiren ve peş peşe hayata geçirilen projelerin açılışlarını gerçekleştiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın Kazım Karabekir Mahallesi’nde hayırsever işadamı ile işbirliğinde yaptığı Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla açıldı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Bakan Özhaseki ile birlikte Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurttaş ve ailesiyle ile birlikte siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



BIYIK: “SEÇİM BEYANNAMEMİZİN YÜZDE 92’SİNİ TAMAMLADIK”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, söz verdikleri seçim beyannamesinin yüzde 92’sini gerçekleştirdiklerini ifade ederek “Göreve geldiğimiz günden bugüne vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışıyla dedikodu yapmadan eser ve hizmet siyaseti üretiyoruz. Seçim beyannamemizin yüzde 92’sini tamamladık. Geri kalan kısmını da tamamlamak için gayret ediyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sözleri yerine getirirken tabi en büyük desteği Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, bakanlıklarımız ve hükümetimizden alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında ilçemizi yeni yüzyıla en iyi şekilde hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda Marka Şehir Darıca anlayışıyla Darıca’mıza değer katan projeler yapmaya özen gösteriyoruz. Ortak akıl ve kurumlarla işbirliğine önem veriyoruz. Darıca Belediyesi olarak ilçemize ortak akıl ve işbirliği ile sayısız eser kazandırdık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi de bu uyum ve işbirliğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Buradan bir kez daha Rüstem Bey ve ailesine örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum.

45 BİN KİŞİYE HİZMET VEREBİLECEK KAPASİTELİ

Yaklaşık 45 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede bir kompleksi Darıca Belediyesi ile birlikte yaptıkları için mutlu olduklarını ifade eden hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurttaş ise "Bu kompleksin inşaat başlangıcında pandemi dolayısıyla iki kişinin bile bir araya gelmeye çekindiği dönemde çeşitli zorluklar altında temeli atıldı. Bu zorlu süreç içerisinde karşımıza çıkan birtakım güçlüklere rağmen inşaatını tamamlamış olmanın gururunu taşıyorum. Darıca Belediyesi öncülüğünde inşa edilen halk sağlığı ve kültür merkezimizin her bir alanı halkımıza fayda getirmesi için projelendirilmiş ve sadece halkımıza hizmet için var olmaya devam edecektir. Kompleks içerisinde eğitim alanları, konferans salonu, çalışma ofisleri ve halk sağlığı merkezi gibi birçok alanı bir arada bulunduruyor. Yaklaşık 45 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteli kompleksi Darıca’ya kazandırmamızda bize öncü ve destek olan Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a teşekkür ediyorum" dedi.



BÜYÜKAKIN: "KARDEŞİM MUZAFFER BIYIK İLE BİRLİKTE DARICA’DA KOLLARI SIVADIK"

Darıca’ya çok sayıda eser kazandırdıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Önce ’Altyapısı olmayan yerlere üstyapı yapmayacağız’ diyerek kardeşim Muzaffer Bıyık ile birlikte Darıca’da kolları sıvadık. Yeni hizmetler yapmaya canla başla koyulduk. Darıca’nın 14 tane mahallesinin altyapısını yeniden yaptık. Buranın ayrı bir su deposu yoktu. Ana şebeke doğrudan su alan bir sistemi vardı ve topografyasından dolayı sellerde ciddi riskler vardı. 2 senemiz buranın altyapısını yeniden yapma, inşa etmeyle geçti. Bunun yanında iki tane ana noktada bunlardan bir tanesi kışlamızın olduğu bölgede yaklaşık 900 dönümlük bir alanda millet bahçesi yapılmasıydı. Diğer taraftan da Balyanoz Koyu’nda hemşehrilerimizin nefes alacak, sahille buluşacakları güzel rekreasyon alanları kazandırmak oldu. Bunun yanında Darıca’nın trafiğini rahatlatacak çok sayıda ulaşım projesini hayata geçirdik. Uyum içerisinde çalışmak çok önemli. Bu merkezde de uyum ve işbirliği var. Hayırsever işadamımız ve Darıca Belediyemize böyle güzel bir eseri ilçeye kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da kısa bir selamlama konuşması yaparak kompleksin hayırlı olması temennisinde bulundu.



ÖZHASEKİ “KOCAELİ’DE 25 PROJEMİZ DEVAM EDİYOR”

Bakanlık olarak Kocaeli’de 25 projenin devam ettiğini ifade eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a buradaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı hizmetleri anlattı. Allah razı olsun. Kocaeli’nin her bir tarafında onun da emeği var. Bakanlık olarak Kocaeli’de 25 yerde işimiz var. Onlar da birebir takip ediyoruz. Ve bütün bu devletin hizmetlerinin yanı sıra hayırsever kardeşimin de Cenabıhakk’ın rızasını kazanabilmek adına yapmış olduğu bu eserden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



BAŞKAN BIYIK’TAN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Darıca Belediyesi Rüstem Metin Yurttaş Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi’nin açılışı gerçekleşti. Açılış kurdelesini protokol birlikte keserken ardından Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurttaş’a hediye ve plaket takdim etti. Programın ardından Başkan Muzaffer Bıyık, katılımcılara kompleksi gezdirdi ve bilgi verdi.