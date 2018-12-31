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'Verdiğiniz mücadelede yanınızdayız!'

Gültepeliler Platformu’na konuk olan Büyükakın, madde bağımlısı vatandaşları kurtarmak amacıyla faaliyetler yürüten Gültepeli gençlerin başarı hikayelerini dinledi.

'Verdiğiniz mücadelede yanınızdayız!'

31 Aralık 2018 Pazartesi 07:28

Gültepe Mahallesi’nde coşkulu bir şekilde karşılanan Büyükakın, Gültepeliler Platformu’nda vatandaşlarla bir süre sohbet etti, sorunlarını dinledi. Mahallede gördüğü dayanışma ve yardımlaşmadan dolayı mutlu olduğunu belirten Büyükakın, “Gönül belediyeciliği anlayışımız, köklerimizde bulunan mahalle dayanışması temeline dayanır. Burada bu ruhun yaşadığını görmekten dolayı çok mutlu oldum” dedi.

Gültepe Mahallesi Gençlik Merkezi’nde maddeye bağımlı arkadaşlarını kurtarmak için çalıştıklarını söyleyen gençleri dinleyen Büyükakın “Bağımlılıklarla mücadele konusunda eskiden biz öncülük ederdik. Ama şimdi görüyorum ki, sizler de bu meseleye bizim kadar sahip çıkmaya başlamışsınız. Bundan sonra biz sizin yürüyüşünüze destek olacağız. Mücadelede çözülemeyen tarafı biz çözeceğiz. Bundan sonra kaybedecek bir tek gencimiz yoktur, hepsi birbirinden kıymetlidir. Bir tane gencimizi feda edecek durumda değiliz” şeklinde konuştu.


BU TÜR YAPILARI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Bağımlılıkla mücadeleye katkı sunma amacıyla desteklenecek projeleri dile getiren Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte gençlik merkezi gibi yapıları yaygınlaştıracağız. Spor da bu konuda önemli bir caydırıcı etkendir. Spor tesislerinin sayısının arttırılması, buna benzer binalarda çocukların eğitim alması, bağımlılık mücadelesinde size katkı sunacaktır. Bunun için hem merkezi hükümet hem büyükşehir belediyesi hem ilçe belediyesi birlikte yol alacak” dedi.

Ziyarette Gültepe Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların sorunlarını da dinleyen Büyükakın, “Ben buraya gelip, bir müddet konuşup, sizleri dinlemeden giden birisi olmayacağım. Konuşan değil, daha çok dinleyen, dinledikleriyle sahadaki gerçeği kavrayan ve daha iyi hizmet üreten bir belediyecilik yapmak istiyoruz” sözlerini dile getirdi. Vatandaşların toplu taşımayla ilgili sorunlarını dinleyen Büyükakın, problemleri tek tek not etti.


ELİMDEN GELDİĞİNCE GÜLTEPE’DE OLACAĞIM

Bir vatandaşın “Siz de bazı siyasiler gibi Gültepe’ye seçimden seçime mi geleceksiniz?” sorusu üzerine cevap veren Büyükakın, “Gönül ister ki her gün aranıza katılayım, sizleri daha yakından tanıyayım. Elimden geldiğimce aranızda olacağıma söz verebilirim. Ben size ulaşılabilir bir belediye başkanı olma sözü veriyorum. Elimden geldiği kadar sizleri ziyaret de edeceğim. Ama aynı zamanda bir çalışmamız gerekiyor. Bunun dengesini tutturacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ziyaretin sonunda Gültepeli gençler Büyükakın’a annesinin elini öperken çekilmiş bir fotoğraftan yapılan karakalem çalışmasını hediye ettiler. Mahallede bulunan 17 derneğin oluşturduğu platformun başkanı Taner Çakırer ise Büyükakın’a, üzerinde peygamber efendimizin soy ağacının olduğu bir tablo hediye etti.

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