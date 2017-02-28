Vergiler Gebze'ye Ödenmeli

Kocaeli Vergi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi haftası kutlamaları 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kocaeli Vergi Dairesi Başkan Vekili Halil İbrahim Temiz ve Kocaeli Defterdarlığı dün sabah Kültür Tepesi Atatürk anıtına çelenk koyma, saygı duruşu ve istiklal marşı okunması ile kutlamaları başlattı. Etkinlikler düzenlenecek Etkinlik startını dün sabah veren Kocaeli Vergi Başkanlığı, öğleden sonra ise Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve KBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ziyaret edildi. Hafta dolayısı ile, Kocaeli’nde çeşitli okullarda vergi konulu konferansların da olacağı, ayrıca okullardan öğrenci heyetlerinin vergi dairelerini ziyaret etmeleri sağlanacak. Vergi rekortmenlerinin yerinde ziyaret edilmesi ve plaket takdim edilmesi de 28.Vergi haftası etkinlikleri arasında yer almakta.





Ayrıca etkinlik çerçevesinde başkanlık personeline kişisel gelişim semineri verilmesi ve çalışanlar arasında Masa tenisi turnuvası düzenlenmesi de yer alacak. Gebze toplanan vergilerde yok sayılmamalı Maliye Bakanlığı’nın torba yasaya soktuğu ve yakın zamanda yasalaşması beklenen “Vergide Ödüllendirme Sistemi” ne ilişkin Gebze Ticaret Odası tarafından dile getirilmiş ve bakanlık nezdinde de kabul görmüştü. Kocaeli olarak 72 ilden daha fazla vergi ödeyen bir bölge olduğumuz halde bu vergilerin Gebze dışında toplanması bu bölge için büyük bir dezavantaj olarak gösteriliyor. Çoğu ilde bir tane vergi dairesi mevcutken, ilçe olarak Üçüncü Vergi Dairesi’ni de yakın zamanda hayata geçirecek olmamız, buradaki firmaların vergilerini Gebze’ye ödemesi yolunda bir teşvik olacaktır.





9 OSB, binlerce sanayi kuruluşunun, önemli banka üs merkezlerinin yer aldığı Gebze’de üretim tesislerinin burada olmasına rağmen, vergilerini Gebze ve Kocaeli dışına ödeyen firmaların yarattıkları katma değerin Gebze’ye gelmemesi önceden beri bölgenin en büyük sorunu. Bu eksikliğe rağmen Kocaeli genel de her zaman vergi konusunda ilk 3’ün içerisinde yer alan bir Büyükşehir olmuştur. Firmalara çağrı yapılmalı Bir çok sanayi kuruluşu, firmalarının merkezlerinin İstanbul’da olduğunu belirterek ya da bilerek İstanbul merkezi göstererek vergilerinin Kocaeli ve Gebze’de ödenmemesine sebep olmakta. Bugün Kocaeli vergi rekortmenlerinin bir çoğu Gebze’de faaliyet gösterirken, başta Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu olmak üzere, bölge milletvekillerimiz ve siyasi parti temsilcileri bu haftayı da düşünerek bir kampanya ya da çağrı yaparak vergilerini İstanbul’a ödeyen büyük şirketlerin artık vergilerini Gebze’ye ya da Kocaeli’ne yatırmaları, ya da merkezlerini buraya taşımaları için girişim başlatmaları bekleniyor.

