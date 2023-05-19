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(ViDEOLU) Akaryakıt Istasyonunun Fiyat Tabelasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Başiskele ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

(ViDEOLU) Akaryakıt Istasyonunun Fiyat Tabelasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

19 Mayıs 2023 Cuma 12:21

  Kaza, Başiskele ilçesi D-130 kara yolu Yeşilyurt Mahallesi geçişinde bulunan akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kevser A. idaresindeki 41 ANL 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kevser A., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 










İHA
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