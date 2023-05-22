(ViDEOLU) Hayatını Kaybeden Gazeteci Refik Sıla Güvenç Toprağa Verildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yerel bir gazetede çalışan gazeteci Refik Sıla Güvenç (41), 7 Şubat tarihinde beyin kanaması geçirerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Güvenç, 3 buçuk ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Refik Sıla Güvenç için bugün ikindi namazına müteakip Gebze Kırcali Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ve Harun Özgür Yıldızlı, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, partililer, gazeteciler ve dostları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Güvenç'in cenazesi dualarla Pelitli Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.























İHA