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(VİDEOLU)Kırmızı Işıkta Geçti: 3 Araç Birbirine Girdi

Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca ve bir yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

(VİDEOLU)Kırmızı Işıkta Geçti: 3 Araç Birbirine Girdi

20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:14

  Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 CSH 527 plakalı mercedes marka otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği esnada C.Ş. yönetimindeki 41 AJL 628 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Hyundai marka otomobil, trafik lambası direğine savruldu. Mercedes marka otomobil ise hızını alamayarak yaya geçidini kullanan H.K.'ye, daha sonra karşı şeritte bulunan O.D. yönetimindeki 41 T 3113 plakalı ticari taksiye çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralan yayayı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kemeri takılı olan sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Tarik felç olurken polis ekipleri tek yönde şeridi açtı. Araçlar kazanın şiddetiyle hurdaya döndü. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
 












İHA
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