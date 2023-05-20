İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

(VİDEOLU) Kız Meselesinden Çıkan Kavgada Darp Edilen Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

- Feci şekilde darp edilerek hayatını kaybeden lise öğrencisi göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

(VİDEOLU) Kız Meselesinden Çıkan Kavgada Darp Edilen Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:50

 İzmit ilçesinde kız meselesi sebebiyle 5 gün önce çıkan kavgada 3 kişi tarafından feci şekilde darp edilen lise öğrencisi hayatını kaybetti. Tabutu çiçeklerle donatılan 16 yaşındaki Uman Kıvanç, gözyaşları içinde toprağa verildi.   
  Olay, 15 Mayıs tarihinde Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. 3 kişinin darbeleri ile yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. Olaya karışan 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun ağır olan Uman, İstanbul’a sevk edildi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Kıvanç, dün hayatını kaybetti. Ailesi tarafından teslim alınan Uman'ın bugün İzmit Kozluk Cami'nde cenaze namazı kılındı. Tabutu çiçeklerle donatılan Kıvanç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 
  Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 








İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmitEskihisarGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bahçeye Giren Tavuk Yüzünden Cinayet İşlenmişti: Bahçeye Giren Tavuk Yüzünden Cinayet İşlenmişti:
İlçelerden Şehir Hastanesi'ne Tek Ücretle Ulaşım İlçelerden Şehir Hastanesi'ne Tek Ücretle Ulaşım
Lise Öğrencilerine Sınav Kaygısından Kurtulma Eğitimi Lise Öğrencilerine Sınav Kaygısından Kurtulma...
(VİDEOLU) Tem'de İki Araç Çarpıştı, Kazayı Hafif Sıyrıklarla Atlattılar (VİDEOLU) Tem'de İki Araç Çarpıştı, Kazayı...
Kocaeli'de Bir Grup, 3 Genci Bıçaklayarak Kayıplara Karıştı Kocaeli'de Bir Grup, 3 Genci Bıçaklayarak Kayıplara...
TKDK Kocaeli’nde Destek Ofisi Açıyor TKDK Kocaeli’nde Destek Ofisi Açıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Bahçeye Giren Tavuk Yüzünden Cinayet İşlenmişti:
- "Olaydan sonra evim yağmalandı, yakıldı. Ailem şehir dışına taşınmak zorunda kaldı"

Haberi Oku