İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

(VİDEOLU) Motosiklet Tıra Ok Gibi Saplandı: Motokurye Hayatını Kaybetti

Gebze ilçesinde tır ile otobüsün kaza yapması neticesinde kontrol amaçlı araçlar sağa çekerken ikinci bir kaza yaşandı. Seyir halinde olan bir motosiklet, sağa çeken tıra ok gibi saplandı. Kazada motokurye kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(VİDEOLU) Motosiklet Tıra Ok Gibi Saplandı: Motokurye Hayatını Kaybetti

25 Mayıs 2023 Perşembe 11:30

  Kaza, Gebze ilçesi D100 Kara Yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 DED 769 plakalı tır, 41 P 1557 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kontrol amaçlı araçlar sağa çekilirken o esnada seyir halinde olan Gürkan D. idaresindeki 41 AJL 404 plakalı motosiklet tıra arkadan çarptı. Motosiklet tıra ok gibi saplanırken motokurye Gürkan D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Gürkan D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
 







İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi
(VİDEOLU) Beton Bariyerlere Sıkışan Kedi İçin Trafiği Durdurdular (VİDEOLU) Beton Bariyerlere Sıkışan Kedi İçin...
(VİDEOLU) 6 İşçi Yaralanmıştı, Midibüsün Kaza Anı Kamerada (VİDEOLU) 6 İşçi Yaralanmıştı, Midibüsün...
Kömür İmalatı Yapılan İş Yeri Alev Alev Yandı Kömür İmalatı Yapılan İş Yeri Alev Alev Yandı
Yüz Güldüren Hediye Yüz Güldüren Hediye
( Videolu)Kazaya Uykuda Yakalandılar: 6 Kişi Yaralandı ( Videolu)Kazaya Uykuda Yakalandılar: 6 Kişi Yaralandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi
Büyükşehir tarafından sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve korunmalarına yönelik Yerel Hayvan Koruma...

Haberi Oku