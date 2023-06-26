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(VIDEOLU) Otomobile 8 Kişi Binip Dehşeti Yaşadılar: 1’i Ağır 5 Yaralı

- Toprak yığınına çarpıp takla atan otomobilde dehşeti yaşadılar

(VIDEOLU) Otomobile 8 Kişi Binip Dehşeti Yaşadılar: 1'i Ağır 5 Yaralı

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:09

 Derince ilçesinde 18 yaşından küçük 8 çocuk bindiği otomobilde dehşeti yaşadı. Otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, 3 kişi yara almadan kurtuldu.   
 
  Kaza, Mersincik Mahallesi Semih Sokak'ta meydana geldi. Yaşı 18’ten küçük 8 kişi 16 ZV 362 plakalı Fiat marka otomobille gezmeye çıktı. G.B. idaresindeki otomobil sokakta sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Çarpmanın ardından otomobil takla atarak durabildi. Araç içerisinde bulunan 8 kişiden sürücü G.B., Ö.D., N. isimli 3 erkek ile İ.A. ve T.K. isimli 2 kız yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soyadı öğrenilemeyen yabancı uyruklu N.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaralıların aileleri de adrese gelerek gözyaşları döktü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. 






İHA
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