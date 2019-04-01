Vinç ve kepçe denize devrildi

Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının iskelesinde gemilerden yük indirme ve yükleme işi yapan kepçenin sökümü sırasında, denize düşen kepçeyi tutan ağır tonajlı vinci kurtarma çalışmaları için 2 vinç iskeleye getirildi.

Vinç ve kepçenin denizden çıkarılma çalışmaları iki vincin yardımıyla başladı. Öte yandan dalgıçlar da denizden bağlantı yaparak çalışmalara destek veriyor.

Cami Mahallesi'nde 26 Mart'ta faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının iskelesinde gemilerden yük indirme ve yükleme işi yapan kepçenin sökümü sırasında, kepçeyi tutan ağır tonajlı vinç denize düşmüştü.

Vinç ve tuttuğu kepçenin denize devrildiği sırada vinçten atlayan operatör, kazadan yara almadan kurtulmuştu.

AA