Yabancı dil öğrenmek isteyenlerin adresi KO-MEK





İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Korece, Japonca, Bulgarca ve Arapça gibi birçok kullanımı yaygın olan dillerde eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) bu alanda verdiği ücretsiz eğitimlerle Kocaeli’nde önemli bir eksiği dolduruyor. Özellikle öğrencilerin tercih ettiği ücretsiz dil kurslarında şimdiye kadar toplamda 122 bin 234 kursiyer eğitim alarak sertifika almaya hak kazandı. KO-MEK’in Arapça branşında şimdiye kadar 18 bin 249 kişiye eğitim verildi.





MANEVİ HUZUR VERİYOR

Günümüzde 60 ülkede konuşulan Arapça dünya genelinde en çok konuşulan 5. dil olup aynı zamanda Birleşmiş Milletler’de kabul edilen 6 resmi dilden birisidir. 2017 yılında yapılan araştırmalara göre Arapça'yı 422 milyon kişi konuşmaktadır. Kariyer yapmak isteyen bir kişinin donanımı çok önemlidir. Türkiye'de son yıllarda iş başvurularında İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil de tercih edilmektedir. Ekonomik ilişkilerin gelişmesi, ticaretin artması ve turizmin büyümesiyle Arapça büyük önem kazanmaktadır. Olayı sadece ticaret ve ikili ilişkiler olarak görmeyip Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve anlamıyla birlikte öğrenmek isteyen birçok kişi Arapça öğrenmek için çeşitli ücretli kurslara giderek eğitim almaktadır. Arapça, aynı zamanda Hadis-i Şeriflerin ve ibadetin dilidir. Dolayısıyla yaptığımız ibadetlerin anlamını bilmek bizlere manevi mutluluk vermektedir.





KURSİYERLER ÇOK MEMNUN

Körfez KO-MEK Arapça Kursuna katılan Abdullah Dursun, “Ben emekli imamım, Arapça’yı eskiden beri çok seviyorum fakat okumak öğrenmek imkânım olmadı. KO-MEK sayesinde Arapça’yı kolaylıkla öğrenerek İslam’ı eserleri ve Kur’an-ı Kerimi anlama fırsatım olacak” dedi. Bir diğer kursiyer Melek Çilenk ise “Geçen seneden beri Arapça kursuna geliyorum. KO-MEK bu konuda çok güzel destek oluyor. Burada öğrendiklerimle hem Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamak hem de yabancılarla daha iyi iletişim kurmak için öğrenmek istiyorum. Bu sayede bize ücretsiz bir şekilde bu kursları açan destek olan KO-MEK e çok teşekkür ediyorum” diye ifade etti. KO-MEK’in Arapça branşında şimdiye kadar 18 bin 249 kişiye eğitim verildi. Aktif olarak 898 kursiyerin devam ettiği KO-MEK kurslarında eğitimler ücretsiz.





PEKİ, ŞARTLAR NE?

KO-MEK kurslarında Arapça kursuna yazılmak için hangi şartları taşımak gerekir; Öncelikle kursiyer okuma yazma bilmeli veya ilkokul mezunu olmalıdır. A2 (ikinci) seviyesi için; A1 (birinci) seviyesi belgesine sahip olmak veya eğitim merkezlerinde yapılacak, A1 seviye yeterlilik sınavında başarılı olmalıdır. En son olarak da; kursiyer kendisi için en uygun kurs merkezine online olarak başvuru yapmalıdır.





KURS SONUNDA SERTİFİKA VERİLİYOR

Alanında usta eğitimciler eşliğinde verilen eğitimler sonucunda ölçme ve değerlendirme sınavları yapılarak yeterli puanı alan kursiyerlere sertifika verilmektedir. Sertifika öğretim programı sürecinde kursiyerlerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan kursiyerlerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Kursiyerler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir. Siz de 12 ilçede 43 kurs merkezinde verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.





Bülten No: 2248