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Yağmur Kanalına Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Başiskele ilçesinde yağmur suyu kanalına sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Yağmur Kanalına Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı

09 Aralık 2019 Pazartesi 18:14

Başiskele İlçesi Ayazma Kalıcı Konutları’nda blok yağmur suyu kanalından kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yağmur suyu kanalına sıkışan yavru kedi, Büyükşehir itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

 

İTFAİYE HAREKETE GEÇTİ

Başiskele İlçesi Ayazma Kalıcı Konutları’nda yaşayan vatandaşlar 9. ada 5’nci blok yağmur suyu kanalından kedi sesi duydu. Kendi imkânlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

 

BETON KIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yahya Kaptan İtfaiye Grubu, hemen olay yerine intikal etti. Ekipler, zemin kat balkonun altında bulunan yağmur suyu kanalına düşen kediyi kurtarmak için harekete geçti. Deprem ekipmanlarıyla betonu kıran ekipler 1 metre kazı yaparak yavru kediye ulaşabildi.

 

YAVRU KEDİ KURTARILDI

Islak ve bitkin düşmüş yavru kedi Yahya Kaptan İtfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Süt ile beslenen kedi, ada sakinlerinin maskotu oldu. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yavru kediyi apartman sakinleri sahiplendi.

 



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