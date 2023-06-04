İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yağmura Yakalanmak İstemeyen Vatandaşlar Hafta Sonunu Evde Geçiriyor

- Kocaeli'de yağışlar 2 gündür devam ediyor

Yağmura Yakalanmak İstemeyen Vatandaşlar Hafta Sonunu Evde Geçiriyor

04 Haziran 2023 Pazar 13:58

 Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de yağışlar 2 gündür aralıklı olarak devam ediyor. Yağmura yakalanmak istemeyen vatandaşlar ise hafta sonu iznini evde geçiriyor.   
  Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'de beklenen yağmur 2 gündür aralıklı olarak devam ediyor. Sıcaklıkların 20 derece ölçüldüğü Kocaeli'de pazartesi de yağışların devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar yağmur sebebiyle dışarı çıkmayarak hafta sonunu evde geçirmeyi tercih etti, sokaklar ise boş kaldı. Yaz ayı gelmesine rağmen havalar ısınmadığı gibi Kocaeli'de önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisar
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftler Artık Düğünlerinde Geleneksel Dansı Tercih Ediyor Çiftler Artık Düğünlerinde Geleneksel Dansı...
Çilek Hasadı Ertelendi Çilek Hasadı Ertelendi
Kızartma Yağı Yangına Sebep Oldu: 1 Yaralı Kızartma Yağı Yangına Sebep Oldu: 1 Yaralı
Başkan Özlü, Geleceğin Sinemacılarıyla Bir Araya Geldi Başkan Özlü, Geleceğin Sinemacılarıyla Bir Araya...
Lastiği Patlayan Hafriyat Kamyonu Başka Bir Araca Çarpıp Devrildi Lastiği Patlayan Hafriyat Kamyonu Başka Bir Araca...
(VİDEOLU) Aracıyla Seyir Halindeyken Hayatının Şokunu Yaşadı (VİDEOLU) Aracıyla Seyir Halindeyken Hayatının...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Çiftler Artık Düğünlerinde Geleneksel Dansı...
Yaz mevsiminin gelmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla beraber dans eğitimi alan çiftlerin sayısı arttı....

Haberi Oku