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Yaman ve Yılmaz’dan Başkan Çiftçi’ye Ziyaret

31 Mart seçimlerinin ardından göreve başlaması ile birlikte yoğun tebrik ziyaretleriyle karşılaşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz’ı konuk etti.

Yaman ve Yılmaz'dan Başkan Çiftçi'ye Ziyaret

16 Nisan 2019 Salı 14:20

Dernekler, STK’lar, siyasi partilerin ilçe başkanları, yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile vatandaşların yoğun tebrik ziyaretine samimiyetle cevap veren başkan Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz’ı makamında ağırladı. Gün içerisinde farklı saatlerde gerçekleşen ziyaretlerde AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a teşekkürlerini ileten başkan Çiftçi, 31 Mart seçimlerinde Çayırova’da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Karşılıklı fikir alışverişi içerisinde geçen ziyarette başkan Çiftçi’ye başarı dileklerini ileten Yaman, Çayırova’nın yeni hizmetlerle daha iyi seviyelere taşınacağını söyledi.

 Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın ardından yine AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ı konuk etti. Yerel seçimleri değerlendiren ve başkan Çiftçi’ye başarılar dileyen Yılmaz, Çayırova’nın almış olduğu oy oranının çok önemli olduğunu söyledi. Nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’a teşekkürlerini ileten başkan Çiftçi, yeni dönemde Çayırova’nın birçok projeye ev sahipliği yapacağını vurguladı.

 Farklı saatlerde gerçekleşen ziyaretlerde AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz’a İlçe Başkanı Ekrem Karahan ile Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez eşlik etti.

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