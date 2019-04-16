Dernekler, STK’lar, siyasi partilerin ilçe başkanları, yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile vatandaşların yoğun tebrik ziyaretine samimiyetle cevap veren başkan Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz’ı makamında ağırladı. Gün içerisinde farklı saatlerde gerçekleşen ziyaretlerde AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a teşekkürlerini ileten başkan Çiftçi, 31 Mart seçimlerinde Çayırova’da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Karşılıklı fikir alışverişi içerisinde geçen ziyarette başkan Çiftçi’ye başarı dileklerini ileten Yaman, Çayırova’nın yeni hizmetlerle daha iyi seviyelere taşınacağını söyledi.
Yaman ve Yılmaz’dan Başkan Çiftçi’ye Ziyaret
31 Mart seçimlerinin ardından göreve başlaması ile birlikte yoğun tebrik ziyaretleriyle karşılaşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz’ı konuk etti.
Dernekler, STK’lar, siyasi partilerin ilçe başkanları, yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile vatandaşların yoğun tebrik ziyaretine samimiyetle cevap veren başkan Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz’ı makamında ağırladı. Gün içerisinde farklı saatlerde gerçekleşen ziyaretlerde AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a teşekkürlerini ileten başkan Çiftçi, 31 Mart seçimlerinde Çayırova’da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Karşılıklı fikir alışverişi içerisinde geçen ziyarette başkan Çiftçi’ye başarı dileklerini ileten Yaman, Çayırova’nın yeni hizmetlerle daha iyi seviyelere taşınacağını söyledi.