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Yaralı tilkiler tedavi edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan tilkiler tekrar doğaya salındı.

Yaralı tilkiler tedavi edildi

23 Ağustos 2020 Pazar 09:09

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaralı bulduğu iki yavru tilki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler yeniden doğaya salındı.Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Soğucak Yaylası’nda yaralı 2 yavru tilki buldu. Trafik kazası sonucu yaralandığı tespit edilen yavru tilkiler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Beş aylık dişi ve üç aylık erkek tilki için zaman kaybedilmeden tedavi sürecine başlandı.

 

TEDAVİLERİ YAPILDI

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimlerinin teslim aldığı yavru tilkilerin ilk olarak iç kanaması olup olmadığı kontrol edildi. Antibiyotik, vitamin ve mineral takviyeleri yapılan tilkilere iç kanamasını engelleyen ilaç uygulaması yapıldı.Yavru tilkiler teslim alındıklarında bin 200 gram ve 980 gram ağırlığındaydı. Yaklaşık iki ay boyunca Ormanya’da misafir edilen tilkiler için rehabilitasyon sürecini tamamlayacakları bir alan hazırlandı. Beslenme programı oluşturulan yavrular gece ve gündüz olmak üzere iki öğün olarak beslendi. Yavru tilkilerin bakımı için gece ve gündüz olmak üzere iki bakıcı görevlendirildi.

 

BULUNDUKLARI DOĞAYA SALINDILAR

Uzman Veteriner hekimlerin hazırladığı beslenme rasyonu ile birlikte sağlıklarına kavuşan yavrular, 2 bin 600 ve 2 bin 100 gram ağırlığına ulaştı. Ormanya’da 3 ay süresince misafir edilen yavru tilkiler tedavilerinin ardından Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle birlikte bulundukları Soğucak Yaylasında doğaya salındı.

 

MİKRO ÇİP İLE KAYIT ALTINA ALINDILAR

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri tamamlanan tilkiler için mikro çip uygulaması gerçekleştirildi. Veteriner hekimler tarafından hayvanların deri altına takılan mikro çip ile seri numarası alan tilkilerin kaydı sisteme geçirildi. Kayıtlarda, hayvanın türü, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, yaşı, yapılan aşılar, kullanılan ilaçlar ve uygulanan operasyonlar gibi bilgiler yer alıyor. Bu uygulama sayesinde yaban hayvanlarına uygulanan her türlü işlem ve hayvanların fiziksel özellikleri sisteme kayıt edilebiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri doğada yaralı olarak bulunan hayvanlar için vatandaşlara önemli uyarıda bulundu. Doğada yaralı bir yaban hayvanla karşılaşması halinde öncelikle yapılması gerekenin fazla yaklaşmadan gözlem yapılması olduğu ifade edildi. Yaban hayvanının herhangi bir açık yarası olmaması durumunda annenin çevrede olduğu düşünülerek hayvanın orada bırakılması gerektiği, hayvanların açık yarası bulunması, yırtıcı tür tehdidi ya da tedaviye muhtaç olması halinde ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi istendi.


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