Yardımlar Çayırovakart’la yapılıyor

Çayırova Belediyesi, ilçede sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Çayırovakart ile yardım yapıyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin Çayırova’da istediği esnaflardan alış veriş yapabildiği Çayırovakart’la yardımlarına devam ediyor. Belediyeye yardım için başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşların komisyon tarafından gerekli araştırmanın yapılmasından sonra verilen Çayırovakart ile vatandaşlar Çayırova’daki esnaflardan gıda giyim, eczane kırtasiye gibi bir çok ihtiyaçlarını karşılıyor. Çayırovakart’a TL olarak yüklenen yardımlar ailedeki kişi sayısına göre belirlenirken, belediye yetkileri bu kart sayesinde yardım alan kişi sayısının 3 bine yakın olduğunu bildirdi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ YERİNDE TESPİT EDİLİYOR

Seçim çalışmalarında beyaz masanın hizmet alanını genişletme sözünü veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sosyal İşler Müdürlüğü, sadece belediyeye yardım için başvuranları değil, ihtiyaç sahiplerini yerinde tespit ederek yardım almasını sağlıyor.

BÜYÜKŞEHİR BAŞVURULARI ÇAYIROVA’DAN

Öte yandan Çayırova’da ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze hizmet binasına yaptığı yardım başvuruları Çayırova Belediyesi Beyaz masa biriminden alınmaya başladı. Büyükşehir belediyesi ile bu konuda adaptasyonu sağlayıp işlemlere başlayan Çayırova Belediyesi Beyaz Masa birimi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük kolaylık sağlamış oldu.