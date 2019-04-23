banner414
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YAS-DER, 23 Nisan’da çocuklarla!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Darıca Servet Çambol İlkokulu'ndan bir grup öğrenci ile İstanbul Ekol Food Firmasında değişik bir deneyim yaşadılar.

YAS-DER, 23 Nisan'da çocuklarla!

23 Nisan 2019 Salı 11:20


Ekol Food Firması Mutfağında Ünlü 3 adet Chef tarafından hamburger, makarna ve Sushi yapmayı öğrenen öğrencilerimiz, bu sırada Ünlü Şeflerden mesleğin tüm inceliklerini, meslek hakkında detaylı tüm bilgileri de aldılar. Çocuklar kendileri hazırladıkları yiyecekleri yedikten sonra Ekol Food tarafından hazırlanmış hediyeleri alarak tesisten neşe içinde ayrıldılar. Darıca YAS-DER, tesisini Darıca Servet Çambol İlkokulu öğrencileri için açan ve onların hayatlarında farklı bir yön çizen Ekol Food ve Genel Müdürü Osman Sekban'a teşekkürlerini iletti.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hartamacı'dan 23 Nisan Mesajı Hartamacı'dan 23 Nisan Mesajı
TÜMSİAD'dan Darıca Belediye Başkanı'da ziyaret TÜMSİAD'dan Darıca Belediye Başkanı'da ziyaret
Yaman ve Yılmaz’dan Başkan Çiftçi’ye Ziyaret Yaman ve Yılmaz’dan Başkan Çiftçi’ye Ziyaret
Darıca’nın ilk kadın mahalle muhtarı göreve başladı Darıca’nın ilk kadın mahalle muhtarı göreve...
Darıca Belediye Meclisine Seçilen İsimler Darıca Belediye Meclisine Seçilen İsimler
Dilovası Belediye Meclis Üyeleri Dilovası Belediye Meclis Üyeleri
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Hartamacı'dan 23 Nisan Mesajı
CHP Çayırova ilçe başkanı Çetin Hartamacı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir...

Haberi Oku