YAS-DER, 23 Nisan’da çocuklarla!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Darıca Servet Çambol İlkokulu'ndan bir grup öğrenci ile İstanbul Ekol Food Firmasında değişik bir deneyim yaşadılar.



Ekol Food Firması Mutfağında Ünlü 3 adet Chef tarafından hamburger, makarna ve Sushi yapmayı öğrenen öğrencilerimiz, bu sırada Ünlü Şeflerden mesleğin tüm inceliklerini, meslek hakkında detaylı tüm bilgileri de aldılar. Çocuklar kendileri hazırladıkları yiyecekleri yedikten sonra Ekol Food tarafından hazırlanmış hediyeleri alarak tesisten neşe içinde ayrıldılar. Darıca YAS-DER, tesisini Darıca Servet Çambol İlkokulu öğrencileri için açan ve onların hayatlarında farklı bir yön çizen Ekol Food ve Genel Müdürü Osman Sekban'a teşekkürlerini iletti.