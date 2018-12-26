Yaşar,'Geleceğimizin Teminatısınız!'

Diliskelesi Gençlik Derneğine yaptığı ziyarette gençleri dinleyen Halit Yaşar, yapacağı hizmetlerde en belirleyici rolü gençlerin oynadığını dile getirdi. Yaşar ” Şeffaf ve milletin bir kuruşunu israf etmeden, bir kuruşla üç kuruş iş üretecek, hassasiyetle hiçbir toplumu ayırmadan, renginden, ırkından dolayı iltimas edilmeyeceği, Dilovası’nın yarınları için iyi hizmet verebilen, adil bir belediyecilik yapacağım. “ dedi.



SİZLERLE YOL ALACAĞIZ

"Nasip olur görevi alırsak, geçmişte olduğu gibi bugünde siz gençlerle beraber yol alacağız. İnsan merkezli hizmet anlayışımızda siz gençlere çok iş düşecektir. Kültürel sosyal belediyecilik anlayışını hayatımızda hissettirecek projelere birlikte imza atacağız. " diyen Yaşar, konuşmasının ardından kendisini dinleyenlere ve dernek başkanı Ramazan Dursun’a teşekkür etti.