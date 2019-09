YAŞLILARIMIZ BAŞ TACI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Dünya Yaşlılar Haftasını kutladı.

Başkan Büyükakın yayınladığı mesajda şunları ifade etti: “Bir ailede yaşlıların varlığı, o ailenin temel direğidir, dirliğidir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde memnun etmek boynumuzun borcudur. Toplumsal dayanışmanın en önemli göstergelerinden birisi, yaşlıların karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme imkânlarının onlara sunulmasıdır.

Gerek Büyükşehir Belediyesi olarak, gerekse de hükümetimiz nezdinde yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ulaşımda sağlanan kolaylıklar ve diğer pek çok kolaylığı bunlara örnek verebiliriz. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak bir insanlık ve vatandaşlık görevimizdir.

Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Bir gün hepimizin yaşlanacağı gerçeğini görmemiz için sanırım aynaya bakıp birkaç yıl sonrasını hayal etmemiz yetecektir. Hiç bir canlı yoktur ki geçen zamana direnebilsin. Zaman su gibi akıyor ve yaşlılık eninde sonunda herkesi gelip buluyor…

Her geçen an, bir anı olarak yaşam hanemize ekleniyor. Bugün de, birkaç saat sonra dün olacak. Ve bizler, bir gün daha yaşlanacağız. Hepimiz bugün huzurlu bir ortamda yaşıyorsak bunu en başta yaşlılarımıza borçluyuz. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil, yılın her gününde hatırlayarak; onlarla birlikte olduğumuzu hissettirelim. Yaşlılarımıza yapacağımız her türlü yardım, dinî, vicdanî, ahlaki ve millî görevimizdir.

Kıymetli büyüklerimize bu dönemlerinde de sağlık, sıhhat, huzur dolu günler diliyor, Dünya Yaşlılar Haftasını en kalbi duygularımla kutluyorum.”