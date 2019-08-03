Yaz okullarına festival gibi kapanış

Üniversite ve lise hazırlık kursları
16 Eylül’de başlayacak çocuk kulüplerinde eğitimlerin sabahçı-öğlenci şeklinde başlayacağını ifade eden Başkan Çiftçi, “Tüm çocuk kulüplerimizde, çalışan annelerimiz için kreş düzeninde tam gün eğitim verilecek. Annelerimiz için de mesleki eğitimler verilip eğitimlerin sonunda yine bir projemiz olan ürün satışlarımız başlayacaktır. Tüm bilgievlerimizde, üniversite ve lise hazırlık kurslarımız açılacak. Bilgievlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz için geç saatlere kadar açık kalacak.” şeklinde konuştu.
Başkan Çiftçi, gençlik kampı, kitap kafe ve 4-10 yaş arası çocuklar için kütüphane açacaklarının müjdesini verdi. Çocukların kurs boyunca yaptıkları çalışmaların sergilendiği çadırlardı tek tek ziyaret eden Başkan Çiftçi, saha içine kurulan şişme oyun parkında keyifli dakikalar geçiren çocukları ve gösterileri bir süre izledi.
Futbol sahasında renkli görüntülere sahne olan ve festival havasında geçen yaz okulları kapanış programında çocuklar geç saatlere kadar eğlendiler.