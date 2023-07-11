Yaz Spor Okullarında Eğitim Başladı

Çayırova’da yaşayan çocuklar yazı spor dolu geçiriyor. Çayırovalı miniklerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için belediyenin tüm imkanları seferber ediliyor. Bununla birlikte eğitim-öğretim dönemine ara veren Çayırovalı çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmesi için harekete geçen Çayırova Belediyesi, yaz spor okullarının kayıtlarının başladığını duyurmuştu. Kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte, basketbol, cimnastik, futbol, karate, kick boks ve voleybol branşlarındaki eğitimler başladı.





18 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Yaz spor okullarına kayıt yaptıran Çayırovalı minikler, uzman eğitmenler eşliğinde spor derslerine başladı. İlçede yaşayan çocuklar, kendi seçtikleri branşlarda eğitimlerine devam edecek. 10 Temmuz’da başlayan yaz spor okullarında eğitimler, 18 Ağustos’a kadar devam edecek. Çayırovalı çocuklar, yaz spor okulları sayesinde fiziksel ve zihinsel gelişimlerine ara vermeden devam edecek. İlgi duydukları spor dallarında eğitim alan Çayırovalı çocuklar, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı çok mutlu.