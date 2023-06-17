Yaz Tatilinde Çocukları Hastalıklardan Korumanın Yolları

Yaz mevsiminde çocuklar yetişkinlere göre daha fazla hastalanabiliyor ve tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Ebeveynlerin, uzun bir yolculuğa çıkmadan önce çocuklarını doktor kontrolüne götürmeleri gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Yolculuğa çıkmadan mutlaka yanınıza ateş ölçer, burun tıkanıklığı için serum fizyolojik damla, parasetamol içeren ilaç, antiseptik kremler, alerji giderici ilaçlar, yanık merhemi, böcek ve sinek ısırığı için kullanılabilecek jel, yara bandı, havuzda veya denizde çocuğun kullanması için can yeleği, güneş sütü, şapka ve plaj terlikleri yanınızda bulundurun” dedi.

Çocukları yaz mevsimindeki tehlikelerden ve hastalıklardan korumanın çok önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Trafik kazalarından korunmak için bebek ve çocuklar arabanın arka tarafında kendi oto koltuklarında seyahat etmeli. Bir yaşından küçük çocuklar da araba ile uzun süreli seyahate çıkabilir ancak iki saat arayla emzirilmesi önemli. Bebek uzun süre aynı pozisyonda durduğu için rahatlaması amacıyla mola verilip, arabadan çıkarılması ve pozisyonunun değiştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.





Sıvı alımı ihmal edilmemeli

Arabada ve uçakta bulunan klimaların etkilerine karşı, çocuklarda sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Çocuklar için sıcak iklim veya tatil beldelerine gidildiğinde, ilk günlerde aşırı egzersiz yapmalarına izin verilmemeli. Bu şekilde çocukların sıcaklığa ve iklim şartlarına alışmaları sağlanabilir. Uzun süreli aktivitelerden önce sıvı alımının iyi olmasına dikkat edilmeli. Aktivite sırasında da 30-40 kilo civarındaki çocuklarda 20 dakikada 150-200 cc, 50-60 kilo da ise bunun iki katı soğuk su veya sıvı alımı olmalı. Çocuğunuz susamış hissetmese bile bu miktarı içmesin sağlanmalı” açıklamasında bulundu.





Kulak problemi olan çocuklar için seyahate çıkmadan önce doktor görüşü alınmalı

Kulak problemleri olan çocuklar için uçak yolculuğuna çıkmadan önce mutlaka doktor görüşü alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Uçak yolculuklarında iniş ve kalkışlarda yaşanabilecek basınç değişikliği kulakta rahatsızlık hissine neden olabilir. Bu nedenle bebekler için emzirme, biberon veya emzik verilmesi önerilirken, büyük çocuklar ise sakız çiğneyebilir” dedi.





Güneş koruyucu kremler önemli

Çocukların açık renkte, pamuklu, ince ve tek kat giyecekler giymelerine dikkat edilmesine ve terden ıslanmış kıyafetlerin kuru olanlarla değiştirilmesine özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “6 aylıktan küçük bebekleri doğrudan güneş ışığından koruyun, yüz ve eller gibi açıkta kalan bölgelere az miktarda güneş koruyucu krem sürülmeli. 7 yaş ve üzeri çocukların ise mümkün olduğu kadar gölgede kalmalarını ve güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatlerinde güneşe direkt maruz kalmamalarını sağlayın. Koruma faktörü en az 30 olan güneş koruyucuyu yeterli miktarda kullanın ve 2 saatte bir yenileyin” şeklinde konuştu.





Çocuklar deniz ve havuz içerisinde dikkatle takip edilmeli

Çocukların dize kadar gelen suda yalnız bırakılmaması, özellikle bebeklerin su içindeyken sadece bir karış su seviyesinde bile boğulabileceğinin altını çizen Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Çocuğunuzun her zaman elle uzanabileceğiniz kadar mesafede bulunmasına dikkat edin. Bahçenizde havuz varsa etrafını çocuğun boyundan uzun parmaklıkla çevirin. Havuzun yanında bir telefon ve kurtarma ekipmanı bulundurun. Su yatağı gibi şişme havuz oyuncaklarından sakının” şeklinde konuştu.













İHA