YENİ ÖZGÜRLÜK CADDESİ!

Çayırova Özgürlük Caddesi yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’daki özgürlük caddesini yeniliyor. Şekerpınar’da yer alan cadde, TEM bağlantı yoluna OSB’lerden gelen araçların ulaşım sağladığı bu caddeyi genişletme çalışmaları devam ediyor. Caddede bugüne kadar kazı ve dolgu işleri, yağmursuyu drenaj sistemi ve sanat yapısı, menfez ve taş duvarlar işlerinin yapımı gerçekleştirildi.

ASFALT DÖKÜLECEK

Çalışma ile 16 bin metreküp kazı yapıldı. Cadde üzerinde belli bölgelerde 4 bin 500 metreküp taş duvar imalatı yapıldı. 810 metre yağmursuyu hattı döşendiği caddede 2 adet de menfez yapıldı. Havanın uygun olmasıyla birlikte üst yapı (terasman pmt ve asfalt) işlemlerine başlanılacak.