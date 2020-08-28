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Yenimahalle Taksi Durağı yenilendi

Çayırova Belediyesi, Yenimahalle Taksi Durağını yeniledi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnafların istek ve taleplerine öncelik vermeye devam ediyor.

Yenimahalle Taksi Durağı yenilendi

28 Ağustos 2020 Cuma 10:06

Durak esnafının durağın yenilenmesini talep etmesi üzerine harekete geçen Çayırova Belediyesi, çok kısa bir süre içinde tamamladığı taksi durağına modern bir görünüm kazandırdı. 4 metrekarede kabinde hizmet veren durağın yeni yeri 25 metrekareye çıkarken, çevre düzenlemesi ve çeşmesi ile yep yeni bir görünüm kazanan durak esnafı hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ’ye teşekkür ettiler. 

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