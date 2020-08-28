Yenimahalle Taksi Durağı yenilendi

Durak esnafının durağın yenilenmesini talep etmesi üzerine harekete geçen Çayırova Belediyesi, çok kısa bir süre içinde tamamladığı taksi durağına modern bir görünüm kazandırdı. 4 metrekarede kabinde hizmet veren durağın yeni yeri 25 metrekareye çıkarken, çevre düzenlemesi ve çeşmesi ile yep yeni bir görünüm kazanan durak esnafı hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ’ye teşekkür ettiler.