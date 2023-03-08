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Yenişehir Mahallesi'ne Yeni Park Yapılacak

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, öz kaynaklarını kullanarak Yenişehir Mahallesi'ne yeni park inşa ediyor.

Yenişehir Mahallesi'ne Yeni Park Yapılacak

08 Mart 2023 Çarşamba 13:16

                                   
 

 İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, öz kaynaklarını kullanarak Yenişehir Mahallesi'ne yeni park inşa ediyor.   

 İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların vakit geçirebileceği, çocukların parkta oynayabileceği yeni bir sosyal alan oluşturmak adına Yenişehir Mahallesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Güneyli Sokak arasında yeni park yapımına başladı. Ekipler, 1095 metrekarelik alandaki çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacak. 1095 metrekare alana, 148 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 172 metrekare çocuk oyun alanı, 165 metrekare çiçekli alan, 300 metrekare yeşil alan, piknik masaları ve pergola oturma yerleri yapılacak. 
 




                   



İHA
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