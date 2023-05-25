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Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi

Büyükşehir tarafından sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve korunmalarına yönelik Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi verildi

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi

25 Mayıs 2023 Perşembe 11:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi yoğun katılımla Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirildi. Sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve korunmalarına yönelik verilen eğitim sonunda katılımcılara  “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kartı” verildi.   

EĞİTİMLER BÜYÜKŞEHİRDEN

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi”, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli Şube Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi. Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşen eğitimin ev sahipliğini Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yaptı.


HAYVAN BAKIMI VE BESLENMESİ

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen ana başlıklar ışığında programlanan eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’ndaki Veteriner Hekimler tarafından verildi. Patilik’in tanıtımının yapıldığı eğitimde Hayvan Bakımı ve Beslenmesi, Hasta Hayvanın Tanınması, Kedi ve Köpeklerde Paraziter Enfeksiyonlar, Mobil Kısırlaştırma Aracı, Zoonoz Hastalıklar (İnsan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklar) ve Hayvan Davranışları konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden Bülent Dağdeviren tarafından da Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği konularında bilgiler verildi. Eğitimin sonunda 91 katılımcıya “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kartı” verildi.   


GÖNÜLLÜLERİN SORUMLULUKLARI

Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen yerel hayvan koruma gönüllüleri; sahipsiz hayvanların bakımlarının ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar. 


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