Yerel Kültür Platformu’ndan Derince Çıkarması!

Aralarında Gebze Duraklı Köyü Derneği başkanı İsa Gül’ün de yer aldığı Yerel Kültür platformu Derince köylerine yapılmakta olan güreş arenası ,kapalı spor kompleksi , çok amaçlı köy binası ve devam eden altyapı çalışmaları için Başkan Ali haydar bulut a teşekkür etti. Ziyarette Başkana Taşköprü maketi hediye edildi.

ÇEVİK KUVVET’E MORAL ZİYARETİ

Daha sonra Çevik Kuvvet Müdürlüğüne geçerek Polisimize moral ziyareti gerçekleştiren kurul üyeleri adına söz alan Başkan Yardımcısı Recep Üyüdücü şunları söyledi: “İnsanların en acı günleri bir yakınını kaybettiği günlerdir. Bu günlerde yanlarında dostlarını görmek isterler. En candan dostlarda hep kötü günlerde belli olur derler. Bazen çok yakınlarımızın bile cenazelerine gidemeyebiliriz. Bedenen yanlarında olmasak da kalben yanlarında olduğumuzu onlara küçük bir mesajla bile olsa göstermek isteriz. Bizler Kocaeli yerel dernekleri olarak her zaman polis asker ve vatanımızın yanında ve emrindeyiz. Kaybettiğimiz şehitlerimize Allahtan rahmet sizlere başsağlığı diler ve son olarak vatan sağ olsun.”dedi.

DERNEĞİN AMACI

Kocaeli yerel Kültür Platformunun amacı ise şu şekilde açıklandı: “Kocaeli yerel Kültürünün sonraki kuşaklara aktarılmasında yerel kültür dernekleri olan manav derneklerinin rolü oldukça önemlidir. Yerel kültür derneklerimizin var oluş nedenlerinden birisi de maddi ve manevi kültür öğelerinin geçmişten ve bugünden alınıp yarına taşınmasıdır. Kocaeli yerlilerinden oluşan Manav derneklerinin bu işlevi hizmet verdiği topluma karşı en iyi biçimde yerine getirmesinin, mevcudiyetini koruması yolunda çok önemli olduğu düşünmekteyiz. Derneklerimiz bu amaçla bağlı bulunduğu toplumun kültürel mirasını da korumakla yükümlüdür.”