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Yeşil severler bu festivalde buluşacak

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 16-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Yeşil severler bu festivalde buluşacak

05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:37

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği sektörü, Sakarya'da düzenlenecek festivalde bir araya gelecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Valiliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile diğer kurum ve derneklerin iş birliğiyle gerçekleştirilecek festival, 16-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Festival, Sapanca ilçesinde Kırkpınar mevkisindeki 50 bin metrakarelik alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun gerçekleştirilecek.

"Sakarya peyzaj ve süs bitkiciliğinde 'Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı' olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı açıklamada, 16-19 Eylül tarihlerinde üçüncüsü gerçekleştirilecek festival için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.Festival alanındaki hazırlıkları takip ettiğini aktaran Yüce, geçen yıl festivalin 150'ye yakın kuruluşun ve 20 bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlendiğini, bu yıl 30 bini aşkın katılım beklediklerini belirtti.Yüce, Sakarya'nın, peyzaj ve süs bitkiciliğinde "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı" olacağını vurgulayarak, "Festival alanında altyapı çalışmaları da başlayacak. Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonu, Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği dernekleri iş birliğiyle yine çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapacağız." ifadesini kullandı. Bu alanda iddialı olduklarını ve ülkenin ekonomisi ile sektörün gelişimine katkı sunacaklarının altını çizen Yüce, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle festivalde tedbirlerin en üst düzeyde tutulacağını kaydetti. 

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