Yollara Parke Onarımı!

Ekipler çeşitli sebeplerle kaldırım ve parke yollarda oluşan bozuklukları onarıyor. Kış aylarında sıcak asfalt çalışması gerçekleştiremeyen ekipler bu dönemi parke ve tretuvar onarımı ile değerlendiriyor. Ekipler belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde Hürriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi, Mustafa Paşa Mahallesi 712 sokak, Ulus Mahallesi 2134 sokak Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi, Mustafa Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, ve Adem Yavuz Mahallesi 2335/5 sokakta kaldırım parke ve tretuvar onarım çalışmaları gerçekleştirdi.