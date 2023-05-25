İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yüz Güldüren Hediye

Başiskele'de bisikletiyle vatandaşların yükünü taşıyarak geçimini sağlayan Halil Baş'a, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından motosiklet hediye edildi.

Yüz Güldüren Hediye

25 Mayıs 2023 Perşembe 11:28

 Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, geçen hafta Vezirçiftliği Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saha ziyaretleri sırasında bisikletiyle vatandaşların yükünü taşıyarak geçimini sağlayan Halil Baş ile karşılaştı. Halil Baş ile sohbet eden Başkan Özlü, ekibine talimat vererek, elektrikli motosiklet alınmasını istedi. Vezirçiftliği Mahallesi'nde dün esnaf ziyareti yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü fark eden Halil Baş, yeni elektrikli motosikletiyle Özlü'nün yanına kadar giderek teşekkürlerini iletti. 
 Başkan Özlü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vezirçiftliği Mahallemizde bisikleti ile hemşehrilerimizin yükünü taşıyarak geçimini sağlayan Halil kardeşimize elektrikli motosiklet hediye ederek bir nebze de olsa yükünü hafiflettik, işini kolaylaştırmaya çalıştık" dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi
(VİDEOLU) Beton Bariyerlere Sıkışan Kedi İçin Trafiği Durdurdular (VİDEOLU) Beton Bariyerlere Sıkışan Kedi İçin...
(VİDEOLU) 6 İşçi Yaralanmıştı, Midibüsün Kaza Anı Kamerada (VİDEOLU) 6 İşçi Yaralanmıştı, Midibüsün...
(VİDEOLU) Motosiklet Tıra Ok Gibi Saplandı: Motokurye Hayatını Kaybetti (VİDEOLU) Motosiklet Tıra Ok Gibi Saplandı: Motokurye...
Kömür İmalatı Yapılan İş Yeri Alev Alev Yandı Kömür İmalatı Yapılan İş Yeri Alev Alev Yandı
( Videolu)Kazaya Uykuda Yakalandılar: 6 Kişi Yaralandı ( Videolu)Kazaya Uykuda Yakalandılar: 6 Kişi Yaralandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi
Büyükşehir tarafından sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve korunmalarına yönelik Yerel Hayvan Koruma...

Haberi Oku