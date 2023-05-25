Yüz Güldüren Hediye

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, geçen hafta Vezirçiftliği Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saha ziyaretleri sırasında bisikletiyle vatandaşların yükünü taşıyarak geçimini sağlayan Halil Baş ile karşılaştı. Halil Baş ile sohbet eden Başkan Özlü, ekibine talimat vererek, elektrikli motosiklet alınmasını istedi. Vezirçiftliği Mahallesi'nde dün esnaf ziyareti yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü fark eden Halil Baş, yeni elektrikli motosikletiyle Özlü'nün yanına kadar giderek teşekkürlerini iletti.

Başkan Özlü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vezirçiftliği Mahallemizde bisikleti ile hemşehrilerimizin yükünü taşıyarak geçimini sağlayan Halil kardeşimize elektrikli motosiklet hediye ederek bir nebze de olsa yükünü hafiflettik, işini kolaylaştırmaya çalıştık" dedi.

İHA