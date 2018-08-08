Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi, Dilovası Mimarsinan Mahallesinde olimpik yüzme havuzu inşa ediyor. Proje alanı 4 bin 400 metrekare olan yapının, toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar Kocaeli Büyük Şehir Belediyemiz tarafından yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatımızın yapımı hızla devam ediyor dedi.

Başkan Toltar, Yaz ve kış mevsimlerinde kullanılabilecek olan yarı olimpik yüzme havuzuyla ilgili açıklama yaptı Başkan Toltar, " İlçemizde genç nüfus çoğunluktadır. Bu gençlerimiz bizim için çok önemli. Gençlerimizin sağlıkta, sporda, eğitimde her alanda bilgi çağında en iyi şekilde yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi tarafından İlçemizde gençlerimizin istifadesine sunmak üzere yapımı devam eden yaz-kış kullanılabilecek, ısıtmalı yüzme havuzumuzun ve sosyal tesisimizin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor Proje alanı 4 bin 400 metrekare olan yapının, toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak.







Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet çalıştırıcı odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat Dinlemelik, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.