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Zabıta denetim yaptı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesinde denetimlerini sürdürdü.

Zabıta denetim yaptı

31 Aralık 2019 Salı 16:22

Vatandaşların huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla denetimlerine periyodik bir şekilde devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde gıda satışı yapan işletmeler, restoran, kafe ve marketlere yönelik denetimlerde bulundu. 

 

İlçe genelindeki işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde, genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin üretimi, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konular da titizlikle değerlendirildi.

 

Zabıta ekipleri yapılan denetimlerde vatandaşların sağlığını tehdit edecek gıda ürünlerinin satışına asla izin verilmeyeceğini ve denetimlerin devam edeceğine dikkat çektiler.




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