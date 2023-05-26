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Zabıta Ekipleri Marketleri Denetlendi

Dilovası'nda zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik yapılan denetimlerde, raflardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünler toplatılırken, satışı yapan market ve bakkallara gerekli cezai işlemler uygulandı.

Zabıta Ekipleri Marketleri Denetlendi

26 Mayıs 2023 Cuma 11:30

  Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başkan Hamza Şayir’in talimatıyla ilçede faaliyet gösteren hipermarket ve bakkallara yönelik denetimler yaptı. İlçenin dört bir yanında yapılan denetimlerde 9207 ruhsat kontrolleri, 5179 sayılı gıda üretim ve tüketim maddelerince gıdaların üretim ve son tüketim tarihleri incelendi. Yapılan denetimlerde raflardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünler toplatılırken, satışı yapan market ve bakkallara gerekli cezai işlemler uygulandı. 
  Başkan Şayir, denetimler ile ilgili yaptığı açıklama da, "Halkımızın sağlığı için dönem dönem Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz gerekli özeni göstererek ürünlerin tek tek kontrollerini sağlıyor. Uygunsuz bulunan ürünler toplanırken, firmalara da gerekli uyarılar yapılıp, ayrıca cezai işlemlerde uygulanıyor. Denetimlerimiz belli aralıklarla devam edecektir" dedi. 


İHA
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