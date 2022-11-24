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Zabıtadan market denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market denetimlerini sürdürüyor.

Zabıtadan market denetimi

24 Kasım 2022 Perşembe 12:29



Çayırova Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, marketleri denetlemeye devam ediyor. Ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceleyen, reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de bakıyor. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini yaparken, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farkları titizlikle inceliyor. Ekipler, ayrıca denetimlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleyerek market yetkililerine uyarılarda bulunuyor.

İlçe halkının sağlığı ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

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