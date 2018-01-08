Kocaeli’yi tanıtma ve tanıtma kampanyası düzenlenmeli

Türkiye’nin en küçük illerinden biri olmasına rağmen Bilim, Teknoloji, Ticaret, Sanayi Kültür, Tarih ve Turizm değerleri bakımından Türkiye’nin en önemli illerinin başında yer alan Marmara Denizi’ne 200 kilometreye yakın kıyısı olan, 59 kilometre Karadeniz kıyısına, Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Sapanca’ya kıyısı olan, yaylaları ve kırlarıyla doğal güzellikler diyarı Kocaeli’yi maalesef yeteri kadar tanımıyoruz. Kocaeli’de yaşadığı halde Kocaeli’nin değerlerini bilmeden tanımadan vefat eden insanlarımız var. Bu konu da ciddi bir çalışma başlatmalıyız. Başta Türkiye’nin tarih konuları ve RTÜK gibi önemli kurumlardan sorumlu Başbakan yardımcımız Sayın Fikri Işık, Milletvekillerimiz, Valimiz, Kaymakamlar, Belediye Başkanlarımız Kocaeli’yi tanıma ve tanıtma için kampanyalar başlatıp Kocaeli’nin Kültür ve tarih ve turizmde marka olduğunu göstermeliyiz.
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ZEKİ AYGÜN İLE SÖYLEŞİ
Kocaeli’nin tanıtımına yönelik çalışmalarımıza en önemli destek AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Zeki Aygün’den geldi. Kendisiyle söyleşi yaptığımız, tarih, kültür ve doğa aşığı Zeki bey, Kocaeli’nin Türkiye’nin göz bebeği, olduğunu ifade etti. Kocaeli’nin sadece sanayisiyle meşhur bir yer olmadığını dile getiren Zeki bey, Akçakoca Gazi, Ballıkayalar, Hünkar Çayırı, Av Köşkü, Yaylalar, Tabiat parkları gibi bir çok tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu dile getiren Zeki Aygün, Kocaeli’yi tanıtmak için ellerinden gelen her çalışmayı yapacaklarını söyledi. Kocaeli’nin Büyükşehir olmasından sonra önemli yatırımları kazandığını, yapılan her işin Yüzde 100 doğru olduğunu vurgulayan Aygün, ancak modern dünyada her zaman ihtiyaçların devam ettiğini açıkladı. Kocaeli’nin Büyükşehir sistemiyle Türkiye’ye rol model olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilimizde ki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Zeki bey, Hünkar Çayırı için de önemli açıklamalar yaptı.
Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han gibi bir Padişahın vefat ettiği Fatih Otağı’nın Kocaeli ve Gebze için önemli bir marka değeri olduğunu dile getiren Aygün, satışın Gebze ve Kocaeli kamuoyunda Rahatsızlık uyandırdığını, bu nedenle kendilerinin de muzdarip olduğunu ifade ederek, Gebzelilerin gönlüne su serpen açıklamalar yaptı. Gebze kamuoyunun bu konuda rahat olması mesajını veren Aygün, satışın durdurulacağını sözlerine ekledi. Biz de bu yakın ilgisi ve verdiği mesajlardan dolayı Zeki beye teşekkür ediyoruz.
AKÇAKOCA KÜLTÜR PLATFORMU HÜNKAR’I KONUŞTU
Kocaeli’de kültürel çalışmalarıyla takdir toplayan Akçakoca Kültür Platformu’nun da gündemi Hünkar Çayırı idi. Cuma akşamı yapılan buluşma da Akçakoca Kültür Platformu Hünkar Çayırı’nın satışına tepki göstererek, bizleri de konuşmacı olarak davet ettik. Biz de kendilerine kısa bir belgesel sunum ile Hünkar Çayırı’nın önemini anlatmaya çalıştık. Kocaeli kamuoyunun ilk kez bir bütünlük içinde bir konuda bu kadar birlikte hareket etmesi gerçekten bizleri çok sevindirdi. Platformda sadece birkaç kişi Hünkar Çayırı’na gidip görse de bu duyarlılıkları güzel. Platform üyeleri de Hünkar Çayırı’nı gezme sözü vererek, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkacaklarını ifade ettiler.
Yüzlerce çok Uluslu sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Gebze’de, Osman Hamdi Müzesi, Eskihisar Kalesi, Fatih Otağı, Anibal Tepe, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Ballıkayalar tabiat parkı gibi tarih ve kültür turizminde çok önemli marka değerleri var. Hünkar Çayırı; Fatih gibi dünyaca tanınan, İstanbul ve Pontus İmparatorluklarını yıkıp, Orta Çağ’ı kapatıp, yeni Çağ açan dünya çapında bir sultanın vefat ettiği yer. Burası, maalesef Rantçıların hedef tahtası. Gebze Hünkar Çayırı üzerinde büyük oyunlar oynandığını, buranın bir oldu bittiyle birilerine satılmaya çalışıldığını defalarca yazıp gündeme getiren bir Gazeteci ve belgeselci olarak her fırsatta Hünkar Çayırı’nın önemini ilgili ve yetkiliklere anlatmaya çalışıyorum.
DEĞERLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM
Gebze gerçekten her bakımdan önemli bir yer. Öncelikle işi, evi, Gebze’de olan, Gebze’de ki sanayi kuruluşlarından Milyonlar kazanan sanayiciler, Gebze Bölgesi’nin oylarıyla makam ve mevki sahibi olanlar Gebze’nin kıymet ve değerini, bilmeliler. Hünkar Çayırı ile ilgilenmezsek rantçılara kurban gidecektir.
Evet bizlere bu fırsatı sunan ve Kocaeli’ye adını veren Akçakoca’dan ismini alarak, adına uygun çalışmalar yapan Akçakoca Platformu Başkanı Hasan Uzunhasan ve ekibine bu duyarlıklarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.