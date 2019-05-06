11. Kocaeli Kitap Fuarı Sona Erdi

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 11. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan yayınevleri, yazarlar ve kitapseverler seneye 12. yılda tekrar buluşmak dileğiyle vedalaştı.

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 11. kez kapılarını kitapseverlere açtı. Her yıl ziyaretçi rekorları kıran Kocaeli Kitap Fuarı’nı bu yıl 855 bin 815 kişi ziyaret ederek yeni bir rekora imza atıldı.



855 BİN 815 KİŞİ ZİYARET ETTİ

27 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde her gün 10.30-21.00 saatleri arasında kitap tutkunlarını ağırlayan 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yılki ana teması ‘’Roman ve Hikaye’’ oldu. Kitapları satış rekorları kıran Ayşe Kulin’in onur konuğu olduğu fuar, 9 gün boyunca Kocaeli ve çevre illerden gelen kitapseverleri misafir etti. Geleneksel hale gelen Ağaçlar Kitap Açtı etkinliğiyle başlayan fuara 11. yılında 490 yayınevi ve 80 STK katıldı. Fuar boyunca 800’ün üzerinde söyleşi, konferans ve imza etkinliği düzenlendi. Her yıl ziyaretçi rekorları kıran Kocaeli Kitap Fuarı’nı bu yıl 855 bin 815 kişi ziyaret etti.



11 YILDA 5 MİLYON 460 BİN ZİYARETÇİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği, Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 11. kez kapılarını kitap tutkunlarına açtı. Kocaeli Kitap Fuarı, her sene kendi rekorunu kırarak 10 senede 4 milyon 604 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştı. Bu seneki ziyaretçi sayısı olan 855 bin 815 kişi ile bu sayı 5 milyon 459 bin 815’e ulaştı.



AĞAÇLAR KİTAP AÇTI

Fuar öncesinde bir kez daha Kocaeli’de ağaçlar kitap açtı. İzmit merkezdeki Yürüyüş Yolunda bulunan asırlık çınar ağaçlarına yaklaşık 3 bin adet kitap asıldı. Sabah işe giden veya okulun yolunu tutan öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte ağaçtan kitap topladı.



ÜNİVERSİTE TANITIM ETKİNLİKLERİ

11. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında bu yıl da Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Kitap fuarı tanıtımı için özel olarak hazırlanan TIR’da bilgilendirme yapıldı. KOÜ Umuttepe Kampüsünde artık geleneksel hale gelen açık hava sinema etkinliği düzenlendi.



ONUR KONUĞU AYŞE KULİN

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması Roman ve Hikaye olunca hayatını roman ve hikayelere adamış yazar Ayşe Kulin, bu yıl fuarın onur konuğu olarak belirlendi. Kitapları 22 dile çevrilen, özellikle biyografik roman ve öykü kitaplarıyla çok sayıda ödül kazanan Kulin, fuarın ilk günü yapılan açılış törenine onur konuğu olarak katıldı.



ARABADA SİNEMA ETKİNLİĞİ

Bu yıl ilk kez düzenlenen ‘’Arabada Sinema’’ etkinliği kapsamında Uluslararası Fuar Merkezi’nin otoparkında özel bir düzenek hazırlandı. Otoparka araçlarıyla gelen ziyaretçiler, sinema için ayrılan bölümlere arabalarını park etti. Film gösterimi başladığında ise sesi, ayarladıkları radyo frekansı üzerinden dinlediler. Etkinlik büyük ilgi gördü.



DEDE KORKUT HİKÂYELERİ

Unesco tarafından ilan edilen Dede Korkut yılı nedeniyle fuar alanında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından bir sahne oluşturuldu. Burada Dede Korkut temalı tiyatro oyunları sahnelendi.



KARİKATÜR OKULU ATÖLYESİ VE SERGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Karikatür Okulu öğrencileri tarafından Dede Korkut ve hikayelerinin çizgiye döküldüğü bir sergi yapıldı. Ayrıca Karikatür Okulunda eğitim alan çocukların eserlerinden oluşan Kakao Dergisi hazırlanarak, ziyaretçilere hediye edildi.



ŞEHİT ÖĞRETMEN KUYUCU UNUTULMADI

Bu yıl fuar alanında bulunan kitap kumbarasına ziyaretçiler tarafından atılan kitaplar, Gebze’de öğrencisi tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Kuyucu adına toplandı. Anlamlı etkinliğe destek için Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da kumbaraya kitap attı. “Gençler, Elinizden Gelen Kitap Olsun” kampanyasıyla kumbarada biriken kitaplar, şehit öğretmen Kuyucu’nun okulunda yapılacak kütüphaneye verildi.



SEVİLEN YAZARLAR GEÇİDİ

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda İlber Ortaylı, Ercan Kesal, Beyazıt Akman, Pelin Çift-Erhan Altunay, Canan Karatay, Hatice Kübra Tongar, Nevzat Tarhan, Serdar Tuncer, Nurullah Genç, Erol Erdoğan, Sinan Yağmur, Sultan Tarlacı, Mete Yarar, Ataol Behramoğlu, Melih Tuğtağ, Mustafa Özel, Şermin Yaşar, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şimşirligil, Kahraman Tazeoğlu, Ahmet Ümit, Kelam Sayar/Erol Göka, Nedim Saban, Erhan Afyoncu, Ahmet Şerif İzgören, Aret Vartanyan, Yusuf Kaplan, Cem Seymen, Nedim Şener/Ferhat Ünlü, Tarık Tufan, Abdullah Ağar, Erem Şentürk, Semih Kaplanoğlu, Ayşe Böhürler, Enver Aysever/Eran Aysan, Hakan Çelik, Canan Tan, Cem Kınay, Cansu Canan, Leyla İpekçi, Veyis Ateş gibi tanınmış yazar, gazeteci, akademisyen ve düşünürler okurlarıyla bir araya geldi.



TATLI ANILARLA AYRILDILAR

7’den 70’e kitapseverler bu yıl da çok sevdikleri yazarların kitaplarında nice yolculuklara çıktı, hayranı oldukları bir yazara kitaplarını imzalatmak için saatlerce sırada bekledi, ardından tatlı bir yorgunluk içinde, her görüş ve fikirden konuşmacının katıldığı söyleşileri dikkatle dinledi. 9 gün boyunca kitaplar arasında geçen, her türlü görüşün özgürce dile getirildiği, bambaşka ufuklara uzandığımız bir kitap fuarını daha geride bıraktık. Bazılarımız sahaflardaki sararmış yapraklarda gençliğinin o en güzel günlerini, en tatlı anılarını buldu. Son olarak; yayınevleri, yazarlar ve okurlar, seneye tekrar görüşmek dileğiyle 11. Kocaeli Kitap Fuarıyla vedalaştı.