12. Lale Festivali Coşkuyla Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Lale Festivali’nin 12.sine Sekapark’ta başlandı. Yoğun katılımın gerçekleştiği Festivale yarışmacılar, yetiştirdikleri lalelerle katılıyor. Sabah saatlerinde başlayan festival ile birlikte Sekapark renkli günlerinden birisini daha yaşıyor. Vatandaşlar Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından satışa sunulan 5 bin adet lale soğanını özenle yetiştirerek festivalde yarışmacı oldular.











FARKLI KONSEPTLERDEKİ LALELER YARIŞIYOR

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 12. Lale Festivali’nde katılım oldukça yoğun gerçekleşti. Birbirinden farklı rengarenk lalelerin sergilendiği yarışmada, değerlendirmeler alanında uzman juri ekibi tarafından yapılıyor. Jüri üyeleri birbirinden farklı konseptlerle sunulan laleleri puanlandıracak.





MARMELAT KUKLA ŞOV LALE FESTİVALİNDE

Lale festivali çerçevesinde karnaval alanına çevrilen Seka Park’ta şişme oyun grubu, Marmelat Kukla Şov, ahşap yakma atölyesi, balon dağıtımı halk oyunları gösterisi ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımıyla çocuklar gönüllerince eğleniyor. Öte yandan festival alanında kaligrafi, ebru sanatı ve yüz boyama etkinliğiyle çeşitli sürprizler yer alıyor. Eğlenceli başlayan festivalde çocuklar, patlamış mısır ve pamuk şeker gibi birçok ikramdan yararlanabiliyor. Ayrıca saat 15.00’de festival alanında başlayacak olan Kukla Marmelat şov ile çocuklar doyasıya eğlenecek.



