banner413
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12. Lale Festivali Coşkuyla Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Seka Park alanında gerçekleştirilen 12. Lale Festivali renkli görüntülerle başladı.

12. Lale Festivali Coşkuyla Başladı

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Lale Festivali’nin 12.sine Sekapark’ta başlandı. Yoğun katılımın gerçekleştiği Festivale yarışmacılar, yetiştirdikleri lalelerle katılıyor. Sabah saatlerinde başlayan festival ile birlikte Sekapark renkli günlerinden birisini daha yaşıyor. Vatandaşlar Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından satışa sunulan 5 bin adet lale soğanını özenle yetiştirerek festivalde yarışmacı oldular.






FARKLI KONSEPTLERDEKİ LALELER YARIŞIYOR

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 12. Lale Festivali’nde katılım oldukça yoğun gerçekleşti. Birbirinden farklı rengarenk lalelerin sergilendiği yarışmada, değerlendirmeler alanında uzman juri ekibi tarafından yapılıyor. Jüri üyeleri birbirinden farklı konseptlerle sunulan laleleri puanlandıracak.



MARMELAT KUKLA ŞOV LALE FESTİVALİNDE

Lale festivali çerçevesinde karnaval alanına çevrilen Seka Park’ta şişme oyun grubu, Marmelat Kukla Şov, ahşap yakma atölyesi, balon dağıtımı halk oyunları gösterisi ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımıyla çocuklar gönüllerince eğleniyor. Öte yandan festival alanında kaligrafi, ebru sanatı ve yüz boyama etkinliğiyle çeşitli sürprizler yer alıyor. Eğlenceli başlayan festivalde çocuklar, patlamış mısır ve pamuk şeker gibi birçok ikramdan yararlanabiliyor. Ayrıca saat 15.00’de festival alanında başlayacak olan Kukla Marmelat şov ile çocuklar doyasıya eğlenecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türkiye’nin Kültür Elçileri Kocaeli’de Buluştu Türkiye’nin Kültür Elçileri Kocaeli’de Buluştu
“Renkler Her Dili Konuşur“ resim sergisi “Renkler Her Dili Konuşur“ resim sergisi
İlimizin İlk Özel Araştırma Kütüphanesi törenle açıldı İlimizin İlk Özel Araştırma Kütüphanesi törenle...
KOŞYAZ Çanakkale'yi unutmadı KOŞYAZ Çanakkale'yi unutmadı
İDSO Ayakta Alkışlandı İDSO Ayakta Alkışlandı
Parkinson'a Karşı KO-MEK İlacı Parkinson'a Karşı KO-MEK İlacı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Türkiye’nin Kültür Elçileri Kocaeli’de...
UDEF’in bu yıl 51 ülke, 91 şehirde gerçekleştirdiği 12. Öğrenci Buluşması’na ev sahipliği yapan...

Haberi Oku