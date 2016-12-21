15 Temmuz Unutulmayacak!

Yarışmayla 15 Temmuz darbe girişimi benzeri bir felaketle tekrar karşılaşmamak için, gelecek nesillerimizin tiyatro sanatı üzerinden bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

BİRİNCİ ESERE 20 BİN TL

Tiyatro oyunu yazma yarışmasına katılacak eserler, oluşturulacak Seçici Kurul Üyeleri tarafından “konu, dil, süre, dramatik oyun yazma teknikleri ve yarışma amaçlarına uygunluk” kriterleri üzerinden değerlendirilecek. Yarışmada birinciliği elde eden eser sahibine 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Mansiyon almaya hak kazanan üç eser için ise ödül 5’er bin TL olacak. Ödül alan eser, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış ise, ödül miktarı aralarında eşit olarak bölünecek.

SEÇKİN BİR JÜRİ HEYETİ DEĞERLENDİRECEK

Yarışmanın seçici jürisi üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri, Devlet Konservatuvarları, Devlet Tiyatroları ve KBB Şehir Tiyatroları öğretim üyeleri, oyuncuları ve dramaturglarından oluşuyor. “15 Temmuz Milli İrade Destanı” Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması’na katılmak isteyenler SDKM’deki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi’ne başvurabilecek. Detaylı bilgi tiyatronun (0262)311 59 00(Dahili:2375) numaralı telefonundan veya oyunyazmayarismasi@kocaeli.bel.tr adresinden mail yoluyla alınabilir.

SON KATILIM TARİHİ 28 NİSAN 2017

Yarışmaya katılmak isteyen eser sahiplerinin 28 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar eserlerini teslim etmeleri gerekiyor. Tiyatro oyunu yazma yarışmasının sonuçları 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeli.bel.tr web sitesinde duyurulacak. Ödül töreni ise 11 Temmuz 2017 Salı günü gerçekleştirilecek. Ayşe Kahraman