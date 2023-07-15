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16'ncı Yüzyıldan Kalma Kervansarayda Aşık Veysel'in Türküleri Yankılanacak

Türk Halk Ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yılında unutulmaz türküleri ile 16. yüzyıldan bugüne ulaşan tarihi Kazıklı Kervansarayı'nda anılacak.

16'ncı Yüzyıldan Kalma Kervansarayda Aşık Veysel'in Türküleri Yankılanacak

15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:48

Türk Halk Ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yılında kendi türküleri ile Gölcük'te anılacak. Düzenlenecek konserde, Aşık Veysel'in unutulmaz türküleri seslendirilecek. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapsı’nda salı günü saat 20.00'de düzenlenecek Aşık Veysel’i Anma Konseri, tüm vatandaşlar davet edildi. Anma konserine gitmek isteyenler için Anıtpark ve Değirmendere Çınarlık Meydan’dan saat 19.00’da ücretsiz servisler kaldırılacak.

 

16. yüzyıldan bugüne ulaşan kervansaray

Kazıklı Kervansarayı" Hacı Hamza Bin İvaz tarafından Kanuni döneminde (1550 yıllarında) yaptırılmıştır. İzmit'in yakın çevresinde, 16. yüzyıldan bugüne ulaşan tek yapısı olan Kazıklı Kervansarayı, ahşap örtülü Osmanlı İpekyolu güzergahı üzerindeki bir menzil yapısıdır. İstanbul'dan yola çıkan kervan ve hacıların önemli bir menzili olan kervansaray aynı zamanda Osmanlı ordusunun Anadolu cihetine sefere çıktığı zaman konakladığı bir yerdir.

Geçen zaman içerisinde tahrip olan Kazıklı Kervansarayını olumsuz koşullardan kurtarıp korumak ve kamu yararına yeniden kullanılmasını sağlamak amacı ile Gölcük Belediyesi tarafından restore edilmiştir.





İHA
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