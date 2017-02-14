2 HEYETİ KONUK ETTİ!

Karaosmanoğlunun, Kütahyadan konukları vardı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kütahyanın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal, Şoförler Odası Başkanı Ahmet Kaymak, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel ve beraberinde ki heyeti Gebze çalışma ofisinde konuk etti. Emet ilçesinin potansiyeli ve sanayi alanında ki gelişmeleri Başkan Karaosmanoğluna aktaran misafir heyet, ticaret odalarıyla ilişki kurduklarını da ziyarette ifade ettiler.

BÜYÜKŞEHİR YASASININ ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ve beraberinde ki heyetin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiyenin ve şehirlerinin kalkınması için Büyükşehir Yasasının önemine vurgu yaptı. Şehirlerin tek elden yapılandırılmasında bu düzenlemenin gereğini bir kez daha vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, Vatandaşın günlük işlerini ilçelerimiz yapıyor. Büyük hizmetleri de Büyükşehir Belediyesi yapmaktadır. Böylelikle vatandaşımız etkin bir hizmet alıyor dedi. Görüşme karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının yapılmasından sona erdi.