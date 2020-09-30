2020 BELGESEL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

5.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ GALA VE ÖDÜL TÖRENLERİ İLE GÖSTERİMLERİ 02 -07 KASIMDA YAPILACAK Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun Öncülüğünde Devlet Kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Örgütleri ile Basın yayın organlarının müştereken Proje ortaklığında yapılan 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışması Ödül ve Gala törenleri yapılıyor.02-07 Kası 2020 Tarihinde Türkiye-İstanbul da yapılacak Törenlerle 2020 yılı Türk Dünyası Belgesel Ödülleri sahiplerini bulacak.

Yedi Türk Cumhuriyeti, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarının Katılımı ile yapılan 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalin ve Yarışmasına bu yıl 160 Film müracaat etti. Profosyonel ve Öğrenci Kategorisinde yapılan Yarışmanın Ön seçici Kurul Üyeleri Proje ortağımız Üniversitelerin Radyo TV Bölümü öğretim üyeleri ile TRT yönetmenlerinden ve duayen yönetmenlerden oluştu. Ön seçici kurul Finale kalan 26 Filmi festival yönetimine bildirdi. Finalist Filmleri Profosyonel ve Öğrenci Kategorisi Jürileri izleyerek Ödül alacak filmleri belirleyecek. Ödül alan Filmler Türkiye-İstanbul da yapılacak Gala ve ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ayrıca Finalist Filmler ve gösterimi yapılması uygun görülen filmler İstanbul başta olmak üzere; Niğde, Yozgat ve Gümüşhane de gösterilecek. Bu filmler yine proje ortaklarımız Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Kosova, Macaristan ve KKTC’de Üniversite ve halk gösterimleri ile sanat severlerle buluşacak.

Festival Tertip komitesi geniş bir Coğrafya ve Engin bir kültüre sahip olan Türk Milletinin öz ve kök değerlerini Film ve Belgesel vasıtası ile öne çıkarıp, çıka değerleri öncelikle kendi akrabalarımıza akabinde Dünyaya sunmak diyerek özetledi. Festivalin Türk Dünyasından büyük ilgi ve teveccüh gördüğünü, Üniversite ve sanat çevrelerince takdir ve Heyecanla takip edildiğin ifade ettiler.

TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ 2021 YILINDA YAPILACAK

2020 Yılında Uzun Metrajlı Filmlerinde içinde olduğu, Türk Dünyasının OSKAR’ı sayılacak “TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ” yapılması kararı, yedi Türk Cumhuriyetinin Sinema Genel Müdürlerininde yer aldığı 16-19 Aralık 2019 Tarihin de İstanbul da Yapılan Türk Dünyası Sinemacılar Çalıştayında alınmıştı. Ancak daha sonra alınan bir karar ile Covid 19 Salgını nedeniyle 2021 yılın ertelenmişti. TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ 2021 yılında Yedi Türk Cumhuriyetinin, Özerk Türk Cumhuriyetlerinin Sinema otoritelerinin içinde yer aldığı Tertip komitesi tarafından yapılacak.







