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41 Genç 41 Gelecek’te Yeni Dönem

Gebze Belediyesi’nin önemli eğitim projesi, 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nde yeni dönem başladı.

41 Genç 41 Gelecek'te Yeni Dönem

22 Ocak 2020 Çarşamba 10:47

Gebze Belediyesi’nin önemli eğitim projesi,  41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nde yeni dönem başladı.  Gençleri her zaman destekleyen Gebze Belediyesi, eğitime her alanda önem ve destek veriyor. 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nin 6.dönem katılımcı öğrencilerini bir araya getiren düzenlenen programda, Davranış Bilimci- NLP Uzmanı Proje Eğitim Lideri Fatih Abadi gençlere seminer verdi. Geleceğin liderlerine yön veren yaşadığı toplumu ve kendisini tanımayı hedefleyen projenin yeni dönem açılış programında katılımcı gençlere Davranış Bilimci Abadi, algıda seçicilik ve yönlendirme konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlenen seminerde ayrıca katılımcı gençlere, 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Projesi hakkında kapsamlı bilgi verildi.

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