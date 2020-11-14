5. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİ OSMANİYE’DE YAPILDI





“9 Ülke 9 Şehir Bir Festival” sloganı ile düzenlenen 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödül Töreni Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Devlet Bahçeli Toplantı Salonunda yapıldı. Törene Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tataristan'dan gelen konuklar katıldı.