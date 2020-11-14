5. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİ OSMANİYE’DE YAPILDI

TDGF tarafından düzenlen tören. Bir çok tv kanalın da yayınlandı
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“9 Ülke 9 Şehir Bir Festival” sloganı ile düzenlenen 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödül Töreni Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Devlet Bahçeli Toplantı Salonunda yapıldı. Törene Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tataristan'dan gelen konuklar katıldı.
Tören öncesinde, Fuaye alanındaki Cüneyt Arkın film afişleri ve Türkiye Sinemasının 106. yılı anısına film afişlerinden oluşan serginin açılış kurdelesini Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları kesti. Vali Yılmaz ve beraberindekiler açılışın ardından sergiyi gezdiler.
Ödül törenin açılış konuşmasını yapan Osmaniye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, OTSO olarak üyelerine hizmetin yanı sıra kültür ve sanata destek vermek için gayret gösterdiklerini ifade ederek, Festivalin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir ise yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak 5 yıldan bu yana Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenlediklerini belirterek, "Türk Milleti, Doğu Türkistan'dan Avrupa içlerine kadar geniş bir coğrafya engin bir kültüre sahip olan bir millet. Bu milletin öz ve kök değerlerini öncelikle film ve belgesel marifetiyle ortaya çıkarmak, bu çıkan değerleri kendi akrabalarımıza aktarmak, akabinde dünyaya sunmak maksadıyla bu festivalimizi yapıyoruz. Hamdolsun 5 yıldan bu yana Cenabı Mevlam bizi mahcup etmedi."dedi. Festivalde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.
Konuşmaların ardından Gül Ahmet Yiğit seslendirdiği birbirinden güzel eserleri ile törene renk kattı. Törene katılamayan davetlilerin video mesajlarının izlenmesi ve telgrafların okunmasının ardından jüri üyelerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.
Tören ödüllerin takdimi ile devam etti. Kırgızstanlı kültür sanat insanı merhum Murat Aliyev özel ödülü İran'dan "Dumanlı Serhed" filmi ile Atbin Hosseini, Türk Konseyi Modern İpek Yolu Turizm Ödülü Özbekistan'dan "Suzuk Ota" filmi ile Murod Odilov, Jüri Kültür Sanat Özel Ödülü Kazakistan'dan "Craftsman" adlı filmiyle Arailym Zhetkergen, Festival Tertip Komitesi Özel Ödülünü Türkiye'den "Merkeb-i Mesai" isimli filmiyle Hasan Erdoğmuş kazandı. Ödüller Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından verildi.
Türk Dünyası 2020 Yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü Cüneyt Arkın'a verildi. Törene katılamayan Cüneyt Arkın adına ödülü, Yönetmen İsmail Güneş'e Fedai Öztürk tarafından takdim edildi. Törenin devamında Cüneyt Arkın ve filmlerini anlatan film gösterildi.
Ödül Töreninin devamında, öğrenci kategorisinde ödüller verildi. Öğrenci kategorisinde üçüncülük ödüllerini Tataristan'dan "Dancing in the Corner" filmi ile Sungatullin Sultan Zufarovich ve Kırgızistan'dan "Hayal" isimli filmle Çıngız Samudin Uulu, ikincilik ödülünü Türkiye'den Memtevri (Yaylacı) filmi ile Fatih Ertekin, birincilik ödülünü Türkiye'den Oyuncakçı Saklı Yadigarlar filmi ile Yağmur Kartal kazandı. Ödüller Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından takdim edildi.
En iyi profesyonel filmler kategorisinde ise üçüncülük ödülü Türkiye'den "Şems" isimli filmiyle Mehmet Can Bindal ve Azerbaycan'dan "Harpıtla" filmi ile Veli Seyadi, ikincilik ödülü Türkiye'den "Diş Ağrısı" filmi ile Özer Kesemen ve birincilik ödülü Kırgızistan'dan "Öğretmen" filmi ile Ibadylla Adjibaev'e verildi. Ödüller Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından verildi.
Ödülleri veren Vali Dr. Erdinç Yılmaz burada yaptığı konuşmada, "Böyle güzel bir organizasyonun ilimizde düzenlenmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün ilimizde konuğumuz olan misafirlerimize "hoş geldiniz" diyorum. Biz, Osmaniye'mizin Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasını çok arzu ediyoruz. Osmaniye Valisi olarak bunun için gayret göstereceğim."dedi.